Secondo posto per Lancia Corse Spagna al suo primo rally su sterrato a Valencia

La prima edizione del Rally Ciudad de Utiel ha rappresentato la seconda apparizione nel S-CER, il Campionato Spagnolo Super Rally, per il nuovo team Lancia Corse España. La squadra, lanciata in questa stagione da Lancia España, ha affrontato il debutto su sterrato nelle speciali valenciane con Diego Ruiloba, Ángel Vela e la nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, conquistando un altro risultato di grande valore per la formazione ufficiale.

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Ottimo debutto su sterrato per il team ufficiale Lancia Spagna

Due mesi dopo lo storico ritorno alle competizioni al Rally La Nucía (Alicante), che ha visto il primo podio nazionale dopo 30 anni, il leggendario marchio italiano ha brillato nuovamente sulle veloci piste del nuovo appuntamento valenciano in calendario, candidato a entrare a far parte dell’ERC (European Rally Championship) 2027.

Il circuito Ricardo Tormo di Cheste è stato l’epicentro del nuovo Rally Ciudad de Utiel, dove fin dall’inizio si è accesa un’emozionante lotta per la vittoria, alla quale Lancia Corse Spain ha partecipato attivamente fino all’ultimo giorno.

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Il loro secondo posto nella TCC (Qualifying Timed Stage) ha subito rispecchiato il perfetto adattamento di Diego Ruiloba e Ángel Vela alla guida della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale su sterrato. I giovani piloti asturiani hanno dato il massimo nella prova speciale di apertura del Rally Ciudad de Utiel, registrando rapidamente i loro primi tempi migliori come concorrenti Lancia Spagna, che li hanno portati a soli 1,7 secondi dal leader.

I membri del team Sports&You hanno confermato il loro potenziale vincendo altre due prove speciali il giorno successivo, tra cui la TC Plus, dove hanno guadagnato tre punti extra per la classifica generale in questo primo rally su sterrato della stagione. Si trattava di un territorio inesplorato per Lancia Corse Spain, che ha fatto un debutto di grande successo.

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Diego Ruiloba e Ángel Vela sono tornati ai vertici del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally); questa volta, conquistando il secondo posto al Rally Ciudad de Utiel, dove si sono confermati come seri contendenti al titolo, gareggiando per la prima volta con la loro nuova Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Diego Ruiloba, pilota Lancia Corse Spagna: “Naturalmente avremmo voluto finire al primo posto, ma siamo comunque contenti di questo risultato. Dobbiamo essere realisti; questo era il nostro secondo rally dell’anno, e il primo che abbiamo corso su sterrato con Lancia Corse Spagna. Abbiamo acquisito molta fiducia su questa superficie e mi sto davvero divertendo con la mia nuova vettura. La Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale è spettacolare. Prometto al team e a Lancia Spagna che otterremo la nostra prima vittoria al più presto.”