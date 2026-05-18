BMW Serie 1, rilancio sia elettrico che ibrido per il 2028

BMW ha deciso che la Serie 1 non si tocca. Di certo non resterà com’è, anzi: la quarta generazione è attesa per il 2028 con un restyling profondo e, per la prima volta, una variante elettrica.

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Il marchio bavarese ha scelto di non abbandonare il segmento delle compatte quando quasi tutti i concorrenti stavano già facendo le valigie verso SUV più grandi e margini più grassi. Quasi 200.000 unità vendute l’anno scorso nel mondo sono un argomento difficile da ignorare.

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La nuova Serie 1 dovrebbe essere offerta in due declinazioni distinte. La versione a combustione interna manterrà la piattaforma CLAR con trazione anteriore, affiancata da un’opzione ibrida plug-in che dovrebbe replicare il sistema della Serie 3, con motore 2.0 litri, elettrico anteriore e batteria da 19,5 kWh per circa 96 km a zero emissioni.

La variante elettrica, che verrà probabilmente chiamata BMW i1, si sposterà invece sulla piattaforma Gen6 a trazione posteriore, condivisa con la nuova i3 ma ridimensionata per contenere il prezzo intorno ai 35.000 euro. Potenza massima nella configurazione standard più potente vicina ai 322 CV. Con doppio motore, una futura versione M potrebbe arrivare a 463 CV, la Serie 1 più potente di sempre.

Sul fronte del design, BMW parla di linguaggio Neue Klasse, lo stesso che ha già caratterizzato iX3 e i3, ma Heilmer è stato esplicito nel chiarire che non si tratta di un copia-incolla stilistico tra modelli. La Serie 1 avrà una propria identità. La carrozzeria resterà hatchback, fedele alle origini, mentre la piattaforma elettrica apre teoricamente la porta al ritorno della versione a tre porte.

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Gli interni seguiranno lo schema della iX3, con il touchscreen da 17,9 pollici inclinato e il pannello iDrive panoramico da 43,3 pollici. Tecnologia ADAS di ultima generazione e nuovi sistemi basati sull’intelligenza artificiale saranno disponibili su tutte le motorizzazioni, senza distinzioni.

La Serie 1 dovrebbe rappresentare uno strumento di conquista generazionale per BMW, dato che è il modello con cui il marchio intercetta gli acquirenti più giovani e li trattiene nel proprio ecosistema. In mercati chiave come Italia e Francia la sua quota rimane alta. Lasciarlo andare avrebbe significato cedere terreno a Mercedes e Audi, che si stanno preparando.