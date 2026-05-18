Nuova Alfa Romeo Montreal, eleganza italiana e muscoli da supercar nella nuova ipotesi digitale

La nuova Alfa Romeo Montreal non esiste nei piani ufficiali del marchio del Biscione, almeno per il momento. Si spera però che il programma Bottega Fuoriserie in futuro possa regalarci qualche sorpresa in proposito. Nonostante non ci siano notizie certe sul suo ritorno l’idea di riportare in vita uno dei nomi più affascinanti della storia del Biscione continua ad accendere la fantasia degli appassionati.

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A rilanciare il tema è un render apparso su Facebook e attribuito al creator Roibeárd Gráinséir, che ha immaginato una moderna reinterpretazione della celebre coupé Alfa Romeo.

Nuova Alfa Romeo Montreal: un render immagina così il suo ritorno

Il risultato è una vettura capace di fondere richiami classici e soluzioni contemporanee. La fiancata lunga e filante, il cofano pronunciato e la coda compatta rimandano idealmente alla Montreal originale, ma il trattamento delle superfici, i gruppi ottici sottili e l’impostazione generale parlano il linguaggio delle sportive moderne.

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Questa nuova Alfa Romeo Montreal digitale punta su proporzioni da gran turismo, con un profilo basso e muscoloso e un’eleganza che non rinuncia all’aggressività. Il frontale conserva l’immancabile scudetto Alfa Romeo, integrato in una fascia anteriore più ampia e scolpita. La carrozzeria, verniciata in una profonda tonalità rossa, accentua il carattere premium del progetto e richiama immediatamente l’immaginario sportivo italiano.

La parte laterale è forse quella più evocativa: tetto basso, abitacolo arretrato, cerchi di grandi dimensioni e prese d’aria che suggeriscono prestazioni importanti. Anche il posteriore, compatto e scolpito, rafforza l’idea di una coupé pensata per emozionare prima ancora che per inseguire i numeri.

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Naturalmente si tratta solo di una creazione digitale indipendente, senza legami con Alfa Romeo. Ma il fascino del progetto sta proprio qui: immaginare cosa potrebbe diventare un nome storico se reinterpretato oggi con il linguaggio del design contemporaneo. Speriamo che in futuro il Biscione possa regalarci davvero qualcosa di simile per arricchire la sua gamma anche solo in edizione limitatissima.