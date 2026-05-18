Alpina torna a Villa d’Este e ricorda a tutti chi comanda nel lusso

Villa d’Este non è una location come tante altre, è quella esclusiva per eccellenza, una dichiarazione d’intenti. Quando BMW sceglie il Concorso d’Eleganza per presentare la Vision BMW Alpina, non lo fa per caso. Parliamo del palcoscenico giusto per un concept che non vuole essere una provocazione futuristica, ma una promessa con radici profonde.

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La carrozzeria misura 5,2 metri. Questa è una berlina che non si scusa delle sue dimensioni. La silhouette è lunga, bassa, quasi da coupé nella discesa del tetto, e il frontale reinterpreta lo shark nose dell’Alpina B7. Il doppio rene BMW torna, ma con contorni illuminati e proporzioni generose, sufficienti per non passare inosservati.

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Sui fianchi, le linee di decorazione che Alpina porta avanti dal 1974 resistono anche qui. I cerchi sono da 22 pollici all’anteriore e 23 al posteriore, disegno a 20 razze, un classico della casa dal 1971. Lo scarico ellittico a quattro terminali è lì. Il lettering ALPINA in metallo lavorato e lucido sul paraurti anteriore inferiore rimane. C’è un filo diretto con il passato (anche se il presente racconta un brand indipendente tra i marchi “sotto” BMW).

L’abitacolo è dove il concept si prende qualche libertà in più. La cucitura a ponte in tonalità heritage blu e verde richiama la bordatura storica del volante; i componenti in metallo sono lavorati con una tecnica di smussatura mutuata dall’orologeria, satinato e lucido che si alternano.

Dietro la console posteriore, una bottiglia in vetro affiancata da bicchieri in cristallo BMW Alpina che emergono su un meccanismo autoestendibile: ogni bicchiere reca 20 deco-linee incise, bordo a sei gradi, trattenuto da magneti nascosti e illuminato con discrezione contro la console centrale. Quello che vuole il cliente che Alpina ha in mente.

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La plancia evolve il Panoramic iDrive con uno schermo aggiuntivo dedicato al passeggero anteriore e una grafica su misura per il concept. La nuova modalità Comfort+ porta il carattere di guida verso un’ulteriore morbidezza.

Sotto al cofano, un motore V8 di cui BMW non ha comunicato specifiche. Così, il primo modello della nuova era Alpina, basato sulla Serie 7, è atteso per il prossimo anno.