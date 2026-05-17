Alfa Romeo da sogno: il concept digitale che immagina una rivale della Corvette

Non è un progetto ufficiale, né tantomeno un’anticipazione. Eppure questa Alfa Romeo immaginaria ha già tutto per far discutere. Il concept digitale nasce su Behance, dove Marco Bianchessi ha condiviso una serie di illustrazioni in digitale capaci di catturare subito l’attenzione degli appassionati. Il nome scelto è Alfa Romeo Fortunata, ma la vera notizia è il modo in cui questo studio virtuale prova a reinterpretare il DNA sportivo del Biscione.

Advertisement

Alfa Romeo, una sportiva estrema immaginata tra 4C, McLaren e Corvette

L’ispirazione dichiarata arriva da una coccinella, dalle linee eleganti dell’Alfa Romeo 4C e da una buona dose di fantasia. Il risultato è una supercar a motore centrale posteriore, almeno a giudicare dalle proporzioni, con una silhouette a cuneo, passaruota pieni e un’impostazione molto aggressiva. Alcuni dettagli richiamano chiaramente il linguaggio Alfa Romeo, a partire dalla piccola griglia anteriore con motivo familiare, anche se proprio il frontale potrebbe richiedere qualche intervento in più per risultare davvero coerente con la tradizione del marchio.

Vista da certe angolazioni, infatti, questa creazione digitale sembra guardare più al mondo McLaren che a quello Alfa Romeo. I cerchi, invece, reinterpretano in chiave moderna uno dei disegni più iconici della casa italiana e riempiono bene i passaruota, rafforzando il carattere sportivo dell’insieme.

Advertisement

La parte posteriore è forse la più spettacolare. Qui compaiono l’emblema del Quadrifoglio, pannelli muscolosi, tetto spiovente, un ampio lunotto che lascerebbe intravedere il gruppo propulsore, una firma luminosa a tutta larghezza e un diffusore di grandi dimensioni con scarico centrale.

Se un’auto simile dovesse mai sfidare le versioni più potenti della Chevrolet Corvette C8, avrebbe bisogno di numeri importanti, magari con l’aiuto dell’elettrificazione. Ma resterebbe un ostacolo enorme: il prezzo, terreno su cui la Corvette continua a essere quasi imbattibile. Chissaà magari con il programma Bottega Fuoriserie prima o poi qualosa di simile potrebbe anche arrivare.