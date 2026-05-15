Nuova Alfa Romeo Giulia: design da berlina fastback nell’ultima ipotesi digitale

La nuova Alfa Romeo Giulia è uno dei modelli più attesi dei prossimi anni. Inizialmente prevista per il 2026, la futura generazione dovrebbe arrivare nel 2028, dopo una revisione del progetto legata alla decisione di integrare anche motorizzazioni termiche e ibride, non previste nella prima impostazione elettrica. Una direzione confermata dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili, con l’obiettivo di mantenere una maggiore flessibilità tecnica e commerciale.

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Stile da berlina fastback per la nuova Alfa Romeo Giulia

In questo clima di attesa si inserisce il render realizzato dal creatore digitale Tommaso Ciampi e pubblicato su Facebook. Le immagini immaginano una nuova Alfa Romeo Giulia dal profilo sportivo e muscolare, molto diversa da una classica berlina tradizionale e più vicina a una coupé a quattro porte dal taglio moderno.

Il frontale appare basso e aggressivo, con lo scudetto Alfa Romeo al centro della scena e fari sottili che allungano visivamente la vettura. Il cofano scolpito, le prese d’aria generose e l’assetto ribassato restituiscono subito un’immagine prestazionale, coerente con il DNA del marchio.

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La vista laterale è forse l’elemento più interessante del progetto. La linea del tetto scende verso la coda con un andamento fluido, quasi da fastback, mentre le fiancate pulite e tese danno alla carrozzeria un aspetto elegante ma dinamico. I grandi cerchi in lega, i passaruota marcati e le pinze freno a contrasto accentuano ulteriormente il carattere sportivo.

Anche il posteriore punta su proporzioni larghe e compatte. La firma luminosa sottile attraversa la coda, mentre il diffusore e i quattro terminali di scarico suggeriscono una possibile interpretazione ad alte prestazioni, idealmente vicina all’universo Quadrifoglio.

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Va precisato che si tratta soltanto di una proposta digitale indipendente, senza legami ufficiali con Alfa Romeo. Tuttavia, il lavoro di Ciampi fa chiaramente riferimento a quanto trapelato fino ad oggi a proposito della nuova Alfa Romeo Giulia. Si dice infatti che da classica berlina sedan la vettura possa diventare una berlina fastback con elementi da coupé.

In attesa delle indicazioni definitive sul modello di serie, la futura Alfa Romeo Giulia resta uno dei progetti più osservati del Biscione. E render come questo contribuiscono ad alimentare il dibattito su come potrebbe cambiare una delle berline italiane più amate degli ultimi anni.