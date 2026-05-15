Leapmotor cresce ma resta in rosso: vendite record e margini sotto pressione

Leapmotor chiude il primo trimestre con vendite in crescita e una presenza estera sempre più forte. Il costruttore cinese di veicoli elettrici, sostenuto da Stellantis, continua a correre sul mercato, ma deve ancora rafforzare i margini.

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Leapmotor torna in rosso ma aumentano le vendite

Nei primi tre mesi, i ricavi sono saliti a 10,82 miliardi di yuan, circa 1,59 miliardi di dollari, con un +8% annuo. È il miglior primo trimestre dell’azienda, ma la perdita netta è aumentata a 390 milioni di yuan, contro i 130 milioni di un anno prima.

Il nodo principale riguarda la redditività. L’azienda ha spiegato che l’aumento della perdita è legato al calo dell’utile lordo complessivo e alla crescita delle spese. Il margine lordo è sceso al 9,4%, rispetto al 14,9% dello stesso periodo dell’anno precedente. In pratica, Leapmotor sta vendendo più auto, ma con un margine inferiore su ogni veicolo. È un equilibrio delicato, soprattutto in Cina, dove la competizione sui prezzi continua a essere molto forte e i costruttori sono chiamati a investire continuamente in tecnologia, nuovi prodotti e rete commerciale.

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Sul fronte delle consegne, il trimestre resta comunque positivo. Leapmotor ha venduto 110.155 veicoli, con un aumento del 25,8% su base annua. Il dato è invece in calo del 45,21% rispetto al quarto trimestre 2025.

Il fronte estero sta diventando sempre più importante. Nel primo trimestre, le esportazioni hanno raggiunto il record di 40.901 unità, pari al 37,1% delle vendite complessive. È un dato significativo, perché indica una progressiva apertura oltre il mercato domestico. La spinta è continuata anche ad aprile, con 71.387 veicoli consegnati, nuovo massimo mensile per il marchio, di cui 14.225 destinati ai mercati internazionali.

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A rafforzare le prospettive ci sono anche i nuovi modelli. La Leapmotor A10 ha superato 40.000 ordini nel primo mese dal lancio, mentre il SUV D19 ha raccolto oltre 15.000 ordini in soli 15 giorni. La domanda, quindi, resta vivace e il marchio sembra riuscire a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

La vera sfida ora sarà trasformare questa crescita in risultati economici più solidi. Leapmotor dovrà continuare ad aumentare i volumi, ma anche migliorare i margini e contenere i costi. Il supporto di Stellantis e l’espansione internazionale possono rappresentare due leve decisive. Ma il prossimo passaggio sarà dimostrare che la crescita commerciale può diventare anche crescita profittevole.