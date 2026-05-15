Fiat Grande Panda batte Renault 5: il verdetto inglese che fa sorridere Torino

Fiat Grande Panda elettrica conquista un risultato importante nel confronto firmato da Autocar. L’autorevole magazine britannico ha messo faccia a faccia la nuova compatta italiana con la Renault 5 E-Tech, una delle elettriche più riconoscibili e apprezzate del momento, arrivando a un verdetto forse non scontato: secondo i colleghi inglesi, la Grande Panda vince, anche se di misura.

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Autocar premia Fiat Grande Panda

Il confronto è stato curato da James Disdale, che ha analizzato le due vetture dopo una giornata di test approfonditi. Il giornalista ha subito chiarito quanto la sfida sia stata equilibrata: “Sommando i punteggi al termine di una dura giornata di valutazione, diventa subito chiaro che i due sono praticamente a pari merito”. Una premessa importante, perché Fiat Grande Panda e Renault 5 hanno personalità molto diverse.

La Renault 5 E-Tech viene riconosciuta come l’auto più brillante dal punto di vista dinamico. Disdale la descrive come “più coinvolgente da guidare, più veloce e agile”, qualità che per chi ama la guida hanno un peso evidente. La francese conserva inoltre un forte fascino stilistico, con un design rétro-moderno che l’ha resa subito una delle elettriche più desiderate del segmento.

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Fiat Grande Panda, però, secondo Autocar riesce a colpire su un altro terreno: quello della praticità intelligente. Per Disdale la Fiat “dimostra che è possibile essere allo stesso tempo affascinanti e utili”. Una sintesi che racconta bene la filosofia del modello: dimensioni compatte, look simpatico e funzionalità pensata per l’uso quotidiano.

Il giornalista inglese sottolinea anche il carattere della Fiat Grande Panda, definendola un’auto capace di far sorridere già al primo sguardo. La sua configurazione interna e la sua impostazione generale le permettono, secondo Autocar, di svolgere quasi il ruolo di un’auto più grande, come fecero in passato la Uno negli anni Ottanta e la prima Punto negli anni Novanta.

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Alla fine, la vittoria arriva per dettagli. Entrambe vengono descritte come vetture dal grande fascino, ma “l’eleganza, la funzionalità e il prezzo della Panda” consegnano il successo alla Fiat.