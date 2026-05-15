BYD batte Tesla senza nemmeno entrare in America

Lo scorso mese BYD ha esportato 135.098 veicoli, tutti elettrici o ibridi plug-in. Un numero che, preso da solo, racconta molto. Messo a confronto con le stime sulle consegne globali di Tesla per lo stesso mese, racconta ancora di più.

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Tesla non pubblica dati mensili, solo trimestrali. Nel primo trimestre del 2026 ha consegnato 358.023 veicoli, divisi per tre, si ottengono circa 119.000 unità medie mensili. E questo senza tenere conto della consolidata abitudine di Tesla di concentrare le consegne a fine trimestre, il che rende aprile, tipicamente, uno dei mesi più magri. Il risultato è che BYD, in un solo mese, ha esportato più automobili di quante Tesla ne abbia vendute in tutto il mondo. Senza mettere piede sul mercato americano, che resta inaccessibile ai costruttori cinesi.

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Le esportazioni, però, sono solo una parte del quadro. Le vendite totali di BYD ad aprile hanno raggiunto 314.100 unità, sottratte le 135.098 destinate all’estero, rimangono circa 179.000 vetture assorbite dal mercato interno cinese. Una base domestica che continua a fare da motore, anche se la concorrenza in patria si è fatta più aggressiva. Geely e Xiaomi stanno erodendo quote con una pressione che un anno fa era difficile da immaginare.

Il dato sulle esportazioni, però, è quello che pesa di più sul tavolo. BYD lo ha ottenuto nonostante i dazi americani, nonostante i supplementi imposti dall’Unione Europea a seguito dell’indagine antisovvenzioni, nonostante l’impossibilità strutturale di vendere nei due mercati più ricchi del pianeta.

In oltre venti paesi, Thailandia, Brasile, Israele tra gli altri, BYD ha già superato Tesla nelle vendite. In Europa, dove i dazi comunitari avrebbero dovuto frenarne la corsa, BYD ha comunque immatricolato più veicoli elettrici a batteria di Tesla nell’intero anno scorso. Modelli come la Seal e la Dolphin arrivano con prezzi inferiori ai concorrenti locali, senza rinunciare a dotazioni e punteggi di sicurezza comparabili.

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Elon Musk, qualche anno fa, si faceva beffe di BYD in pubblico. Oggi BYD è diventata un problema che va ben oltre Tesla. Riguarda chiunque costruisca automobili.