FIAT Professional conquista il Marocco: numeri record nei veicoli commerciali

Stellantis Marocco consolida la propria leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, sostenuta dal dinamismo della divisione Stellantis Pro One e dalle performance di FIAT Professional. Il gruppo conferma così una posizione sempre più solida in un settore strategico per professionisti, flotte, artigiani e attività agricole.

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Stellantis Marocco conferma la sua posizione di leader di mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri Grazie a Fiat Professional

Da luglio 2025 Stellantis Marocco è leader nel segmento LCV, chiudendo l’anno con una quota di mercato del 23,6%. Il trend positivo è proseguito anche nel 2026: a fine marzo la quota cumulata si è attestata al 22,6%, con un picco del 23,8% registrato nel solo mese di marzo. Numeri che confermano la continuità della crescita e la capacità del gruppo di presidiare i principali segmenti del mercato.

Il successo passa soprattutto dalla forza della gamma. Nel segmento dei furgoni di classe C, Stellantis Pro One ha raggiunto nel 2025 una quota del 44,2%, grazie in particolare al FIAT Doblo Cargo, sempre più riferimento per chi cerca praticità e versatilità. Nei furgoni D vetrati, il gruppo ha consolidato la leadership con il 32,3% nel 2025, salito al 44% a marzo 2026 grazie allo Scudo Combi.

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Ancora più marcata la presenza nel segmento E Van, dove Stellantis Marocco ha toccato il 59,2% a dicembre 2025 e mantiene il 52,3% cumulato a marzo 2026. A trainare il risultato sono modelli come Ducato, Boxer e Movano, molto apprezzati dalle attività che necessitano di capacità di carico e affidabilità. Nel segmento pick-up di classe D, invece, la quota è salita al 17,4% a marzo 2026, spinta dal crescente successo del FIAT Titano.

FIAT Professional resta il cuore di questa strategia. Dal Doblo Cargo al Ducato, passando per Scudo e Titano, il marchio propone una gamma ampia, accessibile e adatta alle esigenze del mercato marocchino.

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Un segnale importante è arrivato anche dal SIAM, il Salone Internazionale dell’Agricoltura in Marocco, dove FIAT ha rafforzato il legame con il mondo agricolo. In evidenza Doblo Maxi Cargo, FIAT Titano e TRIS, soluzione elettrica di micromobilità pensata per gli spostamenti locali.

La gamma Fiat Professional

Proprio TRIS ha suscitato particolare interesse, confermando una crescente attenzione verso soluzioni elettriche anche in ambito rurale. Per Stellantis Marocco, il percorso è chiaro: rafforzare la leadership nei veicoli professionali e accompagnare la transizione verso una mobilità più sostenibile.