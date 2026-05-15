Fiat Grande Panda traina la Serbia: boom di produzione ed export auto

Fiat Grande Panda sta diventando un tassello sempre più importante per l’industria automobilistica serba. Lo sottolinea il Rapporto sull’inflazione di maggio della Banca nazionale di Serbia, che evidenzia il contributo del settore auto alla crescita industriale del Paese. In questo scenario, lo stabilimento Stellantis di Kragujevac torna protagonista, soprattutto grazie alla produzione del nuovo modello compatto.

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La Serbia punta sull’auto: Fiat Grande Panda e Citroën C3 spingono la crescita

I numeri confermano questo nuovo slancio. Nel 2025 la produzione di autoveicoli in Serbia è aumentata del 35,4%, dando una spinta significativa all’intero comparto industriale. Ancora più evidente il balzo delle esportazioni di automobili, cresciute di quasi sei volte rispetto al 2024. Nel complesso, il contributo del settore alla crescita del PIL serbo viene stimato intorno a 0,2 punti percentuali.

A spingere questa dinamica sono soprattutto due modelli del segmento B: Fiat Grande Panda e Citroën C3. Per Fiat, la Grande Panda rappresenta una scelta strategica, perché si inserisce in una delle categorie più importanti del mercato europeo. Le utilitarie continuano infatti ad avere un ruolo centrale: nel 2025, su 13,3 milioni di nuove immatricolazioni in Europa, quasi il 15% apparteneva proprio a questo segmento.

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Secondo il rapporto, la Fiat Grande Panda sta già mostrando risultati incoraggianti. Il modello sarebbe salito al terzo posto tra le auto più vendute in Italia dall’inizio dell’anno, contribuendo anche alla crescita degli scambi commerciali tra Serbia e Italia. Nei primi tre mesi dell’anno, le esportazioni serbe verso l’Italia hanno raggiunto 790 milioni di euro, quasi il doppio rispetto ai 436 milioni registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Un elemento distintivo della Fiat Grande Panda è la gamma motori. Il modello viene indicato come l’unica utilitaria in Europa disponibile contemporaneamente in versione elettrica, ibrida e benzina. Una formula che permette di intercettare esigenze diverse: chi cerca un’auto elettrificata per l’uso quotidiano, ma anche chi guarda a una soluzione più semplice e accessibile.

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La partita, però, resta molto competitiva. Nel segmento B la Fiat Grande Panda si confronta con nomi forti e già consolidati, come Dacia Sandero, Renault Clio, Toyota Yaris, Opel Corsa, Citroën C3, Škoda Fabia e Volkswagen Polo. A complicare ulteriormente lo scenario c’è anche la crescita dei costruttori cinesi, sempre più presenti nel mercato europeo con proposte aggressive.

Nonostante questo, la Banca nazionale di Serbia vede nella Fiat Grande Panda un potenziale significativo. Molto dipenderà dalla politica dei prezzi, dalla capacità di mantenere competitiva l’offerta e dall’espansione verso mercati dove Fiat ha già una presenza solida, come Brasile, Turchia e Algeria. Un ulteriore sviluppo potrebbe arrivare anche da una vera famiglia Panda, con nuovi modelli come la possibile Giga Panda.

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Per la Serbia, il successo della Fiat Grande Panda avrebbe un valore che va oltre il singolo modello. Più produzione a Kragujevac significherebbe maggiori esportazioni, nuove opportunità occupazionali e un ruolo ancora più forte dell’automotive nell’economia nazionale. Secondo la NBS, ogni 10.000 veicoli prodotti possono contribuire per circa 0,1 punti percentuali alla crescita del PIL.