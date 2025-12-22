Santo Ficili: “Nel 2026 Alfa Romeo e Maserati dovranno andare oltre”

Il CEO di Alfa Romeo e Maserati Santo Ficili ha pubblicato su Linkedin un messaggio di auguri di buone feste ringraziando tutte le persone che in questo 2025 hanno lavorato all’interno delle due case automobilistiche in un 2025 difficile ma che ha visto un grande lavoro di squadra. Da questo si partirà nel 2026 per migliorare ulteriormente le cose per le due case italiane richiamate ad un rilancio sul mercato dopo un anno complicato per motivi diversi.

Le dichiarazioni di Santo Ficili a conclusione di un 2025 complicato per Alfa Romeo e Maserati

Santo Ficili ha dichiarato: “Il 2025 è stato tutto incentrato sul lavoro di squadra.

Un anno in cui l’impegno, la resilienza e la passione delle nostre straordinarie persone sia a Alfa Romeo che a Maserati hanno fatto la differenza. E ha fornito risultati concreti. Insieme, abbiamo dato vita a importanti lanci di prodotti, svelato edizioni speciali, organizzato eventi globali e introdotto programmi di personalizzazione che hanno ulteriormente elevato i nostri marchi. Tutto questo infuso di ciò che ci definisce: passione, creatività e artigianato italiano. Naturalmente, c’è sempre margine di miglioramento. Il 2026 ci sfiderà ad andare ancora oltre”.

“Le basi costruite quest’anno sono solide e poggiano sulle persone. Un sincero ringraziamento a tutti i fantastici team di Alfa Romeo e Maserati per la passione, la professionalità e l’orgoglio che dimostrate ogni giorno. Un grazie speciale anche ai nostri stakeholder, clienti e partner per la fiducia e il supporto costante ai nostri capolavori Made in Italy. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli delle sfide che ci attendono. Auguriamo a tutti delle feste serene e un 2026 ricco di soddisfazioni e successi” ha concluso Santo Ficili.

Si spera che il 2026 sia un anno di pronto riscatto per entrambe le case automobilistiche. Ricordiamo che Maserati viene da un periodo molto difficile con il crollo dell vendite. Si spera in un rilancio già nel prossimo anno. Quanto ad Alfa Romeo le vendite vanno bene grazie al lancio commerciale di Junior che ha già superato i 60 mila ordini ma le incertezze riguardano i lanci delle nuove Stelvio e Giulia che al momento non è ancora chiaro quando debutteranno. Si spera che nel 2026 il tutto venga chiarito e ci sia finalmente un piano chiaro per i prossimi anni del biscione.