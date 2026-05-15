Citroën protagonista in Toscana al Rip Curl GromSearch con la Ami

Lo scorso mercoledì 13 maggio Citroën si è resa protagonista di uno fra gli appuntamenti italiani del circuito europeo Rip Curl GromSearch, sulla costa toscana di Marina di Pietrasanta, ovvero la piattaforma internazionale destinata ai giovani talenti del surf che da più di 20 anni scopre e accompagna le nuove generazioni di atleti impegnate nel surf.

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Il contesto, dominato da un approccio energico, appassionato e fortemente legato al territorio, ha visto Citroën come partner attivo e ha permesso al costruttore francese di casa Stellantis di portare sulla spiaggia della costa di Marina di Pietrasanta un intero ecosistema di esperienze che accanto alla mobilità unisce intrattenimento, cultura sportiva e una visione di mobilità accessibile vicina alle persone e ai loro stili di vita.

Sono stati più di 120 i giovani surfisti Under 16 coinvolti per l’evento di Tonfano, accanto a un pubblico capace di totalizzare oltre 1.000 presenze fra appassionati, operatori e familiari. Tutti hanno trasformato la spiaggia in un hub di condivisione e sport assoluti. Durante le due giornate di competizione, intramezzate da heats mattutini, finali pomeridiane e momenti celebrativi serali, Citroën ha animato anche una activation zone che si è posta al centro delle attività del costruttore e che ha visto pubblico e partecipanti vivere da vicino l’esperienza Citroën mediante precisi momenti di engagement e contatto diretto con i prodotti del costruttore.

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La Citroën Ami Rip Curl è stata autentica protagonista dell’appuntamento di Tonfano

Protagonista dell’appuntamento del circuito europeo Rip Curl GromSearch, sulla costa toscana di Marina di Pietrasanta a Tonfano, è stata la Citroën Ami nella speciale variante Rip Curl; un vero e proprio simbolo della mobilità giovane, distintiva e votata alla libertà.

Il quadriciclo elettrico è stato esposto nell’area evento ed è stato anche utilizzato per diverse attività dinamiche. D’altronde la Citroën Ami incarna alla perfezione lo spirito del GromSearch, accessibile e originale oltre che profondamente connesso al mondo delle esperienze outdoor e alle nuove generazioni. Oltre alla presenza in termini di prodotto, Citroën ha contribuito a garantire maggiore visibilità e fornire ulteriore identità dell’evento con una presenza estesa sui materiali on-site, premi ufficiali e contenuti digitali per rafforzare il legame fra il marchio, lo sport e la community del marchio.

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Decisamente rilevante è risultata anche la dimensione prettamente digitale dell’iniziativa in accordo con la generazione di contenuti social, video recap e attivazioni online pensate per amplificare il racconto dell’evento in modo da raggiungere un pubblico più ampio per valorizzare l’interazione con atleti, influencer e creator coinvolti nel circuito. L’appuntamento toscano che ha visto la collaborazione di Citroën ricade all’interno del circuito europeo 2026 del Rip Curl GromSearch che attraversa alcune di quelle che sono le più iconiche destinazioni del surf su scala internazionale. Si consolida così un format che unisce competizione sportiva, cultura del mare e lifestyle.

Citroën, con la partecipazione al GromSearch, rafforza il proprio posizionamento come marchio sempre più vicino alle persone, ai territori e alle loro passioni più autentiche. In questo contesto accompagna le nuove generazioni in contesti dove la mobilità, la libertà e l’espressione individuale si incontrano nel modo migliore possibile.