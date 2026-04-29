Citroën Ami Rip Curl: la serie speciale nel segno del surf

La Citroën Ami Rip Curl veste in modo diverso la frizzante creatura del “double chevron“, ribadendo il suo stile creativo e irriverente. Si tratta di un allestimento audace, in edizione limitata, per chi vuole distinguersi ulteriormente. La sua forte identità grafica ne fa un prodotto immediatamente riconoscibile, per la gioia dei giovani più trendy.

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Nel suo “outfit” si coglie la connessione con il surfwear, ossia con l’abbigliamento pensato per il surf, come quello prodotto da Rip Curl. La presenza del nome di quest’ultima nella sigla del modello scrive un nuovo atto della collaborazione con l’azienda australiana, avviata con il concept Ami Buggy Rip Curl Vision, presentato nel mese di ottobre dello scorso anno.

La Citroën Ami Rip Curl è una serie speciale ad alto indice di personalizzazione, che collega le sue alchimie grafiche a quelle del mondo del surf, cui si connette per la leggerezza e la libertà di movimento, in questo caso espresse in ambito urbano, sotto forma di agilità e “parcheggiabilità”.

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Sulla carrozzeria nera sono riportati degli sticker ad onda, evocativi del logo di Rip Curl, che si inseriscono bene nel look, omaggiando al tempo stesso la dimensione “spirituale” dell’intesa. Gli adesivi sono in tinta gialla per la versione Sunrise e in tinta viola per la versione Sunset. In entrambi i casi, la resa visiva è degna delle aspettative. Dentro spicca il nuovo display digitale da 5.7 pollici, più ampio di prima e con una grafica migliore.

Distintivo anche il look dei cerchi bianchi da 14 pollici, realizzati in esclusiva per lei, che concorrono ulteriormente a differenziare il look della nota creatura del “double chevron”. Questo quadriciclo, dai tratti insoliti e stravaganti, rompe gli schemi e spezza le reti dei pregiudizi, guadagnando anche un alto valore ideale, in un mondo, come il nostro, dove si cerca di trasformare in un pericolo, nella percezione collettiva, ciò che non è conosciuto o che fa fuori dall’abituale. Per l’acquisto della Citroën Ami Rip Curl bisogna staccare un assegno da 9.290 euro. Gli ordini sono aperti già da oggi.

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Fonte | Stellantis