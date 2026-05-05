Citroën consolida la propria crescita in Italia a fine aprile

L’elaborazione proposta da Dataforce dice che il mese di aprile si è concluso confermando l’ampia solidità di Citroën per ciò che riguarda i dati di vendita del mercato dell’auto in Italia. Guardando anche il riscontro dei primi quattro mesi dell’anno il costruttore francese di casa Stellantis può vantare una quota di mercato del 3,9% che diventa pari al 3,8% guardando al solo canale degli acquirenti privati.

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Decisamente interessante è anche il dato relativo ai modelli specificatamente elettrici a marchio Citroën che pongono il costruttore francese al secondo posto fra i modelli elettrici più venduti, secondo le rilevazioni di fine aprile. La quota di mercato, in questo caso, si attesta al 9% ed è relativa a quello che è un ruolo sempre più centrale di Citroën nella transizione verso una mobilità sicuramente sostenibile, ma dai prezzi concorrenziali.

Al centro dei risultati registrati a fine aprile da Citroën c’è sicuramente l’importante apporto fornito dalla C3

Sicura protagonista dei positivi dati di fine aprile registrati da Citroën in Italia è la nuova C3. Nello specifico, guardando alla variante elettrica, ovvero alla ë-C3, il modello si conferma quello più venduto nel suo Segmento di riferimento fra quelli alimentati da un propulsore elettrico. Il dato si pone in continuità con i valori registrati durante l’intero 2025. La stessa Citroën C3 si pone comunque al top del suo Segmento anche per ciò che riguarda la variante a benzina, ragionando quindi su una proposta che è in grado di incontrare le differenti esigenze di mercato sfruttando un’efficacia comunque interessante.

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Un ulteriore passo in avanti nella volontà di mettere a punto ulteriori dati di vendita di sicuro interesse è fornito dalla nuova Citroën ë-C3 “Urban Range”, variante che ha il compito di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile a una più ampia fetta di mercato in accordo con quell’approccio che da sempre contraddistingue il costruttore francese. Fino al prossimo 6 maggio si può avere a 18.900 euro.

Allo stesso tempo, il mese di aprile è anche rappresentativo della crescita della nuova Citroën C3 Aircross che si pone sul podio fra i B-SUV completamente elettrici, registrando un incremento percentuale, in termini di quota nel Segmento di riferimento, pari allo 0,6% rispetto al mese di marzo dell’anno scorso. Il successo è inoltre corroborato dal recente riconoscimento del premio “Best Users’ Car of Europe 2026” dell’AUTOBEST Conquest. Allo stesso tempo prosegue anche il lancio italiano della nuova C5 Aircross che consolida anche la propria crescita nell’impegnativo comparto dei C-SUV in accordo con una crescita percentuale dello 0,1% di quota rispetto allo stesso mese dello scorso anno, ovvero dell’1% per ciò che riguarda le proposte strettamente legate ai propulsori ibridi. Ricordiamo poi che la nuova Citroën C5 Aircross è Auto Ufficiale del Giro d’Italia e di tutte le competizioni organizzate da RCS Sport; dallo scorso marzo sono già 1.800 i chilometri percorsi dal modello nelle sfide del ciclismo, affiancando atleti e organizzazione nelle competizioni in calendario.

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Infine, per ciò che riguarda il comparto relativo ai veicoli commerciali, la gamma Citroën LCV a fine aprile ha raggiunto una quota di mercato del 5,3% segnando un incremento percentuale dell’1,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Durante i primi quattro mesi dell’anno la quota di mercato si è posta quindi al 5,1% con un incremento percentuale dello 0,6% rispetto ai primi quattro mesi dell’anno scorso. I risultati confermano la solidità dell’approccio alle vendite a marchio Citroën in Italia, in virtù di una gamma il più completa possibile che rimane comunque accessibile e in linea con le esigenze dei clienti del marchio.