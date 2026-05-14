Nuova Jeep Avenger 2026: si parte da 25.700 euro, tutti i prezzi

Quanto costa la nuova Jeep Avenger? Il listino del B-SUV compatto di Stellantis è stato finalmente aggiornato e conferma una strategia chiara: ritocchi contenuti, gamma riorganizzata e una proposta ancora molto competitiva per il mercato italiano.

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Prezzi da 25.700 euro, nuovo motore benzina da 100 CV e gamma aggiornata: la nuova Jeep Avenger si rinnova senza stravolgere il listino

La novità più importante riguarda il motore. Con il refresh appena svelato, la Avenger adotta uno stile più vicino a quello della nuova Compass e dice addio al 1.2 PureTech con cinghia a bagno d’olio. Al suo posto arriva il nuovo Turbo benzina da 100 CV, già visto su Fiat 600 termica e Lancia Ypsilon termica.

Il listino parte dalla Jeep Avenger benzina Longitude, proposta a 25.700 euro, leggermente meno rispetto alla precedente versione termica, che partiva da 25.950 euro. Salendo di livello, la Altitude costa 27.700 euro, mentre Summit e 85th Anniversary arrivano entrambe a 29.700 euro.

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Per la versione e-Hybrid a due ruote motrici, il prezzo d’attacco sale a 27.700 euro in allestimento Longitude, contro i 27.200 euro del modello attuale. La Altitude costa 29.700 euro, mentre Summit e 85th Anniversary sono proposte a 31.700 euro.

Resta in gamma anche la variante 4xe a trazione integrale. La Upland passa a 32.700 euro, rispetto ai precedenti 32.200 euro. Sparisce invece, almeno per ora, la North Face 4xe da 37.950 euro, mentre debutta la 85th Anniversary a 34.700 euro, stesso prezzo della Overland.

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Nessuna variazione, invece, per la Avenger elettrica: si parte da 39.400 euro, si sale a 40.400 euro per la Altitude e si arriva a 42.400 euro per Summit e Anniversary.

Dal listino scompare anche la Black Edition e-Hybrid da 29.750 euro. Non è escluso, però, che alcune versioni tornino più avanti con l’aggiornamento definitivo della gamma.