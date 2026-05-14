Leasys accelera sul digitale: al Dealer Day 2026 debutta il nuovo Clickar.com

Leasys si prepara a tornare sotto i riflettori dell’Automotive Dealer Day 2026, in programma dal 19 al 21 maggio a Verona. Un appuntamento ormai centrale per chi lavora nel mondo della distribuzione automotive, perché mette attorno allo stesso tavolo costruttori, concessionari, società di servizi e operatori della mobilità. Un’occasione per parlare di mercato, ma anche per capire dove sta andando davvero il settore.

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Leasys partecipa all’edizione 2026 dell’Automotive Dealer Day, appuntamento di riferimento per il settore automotive

Il momento è particolarmente importante. La vendita e la gestione dell’auto stanno cambiando rapidamente: i processi diventano più digitali, i clienti chiedono soluzioni più semplici e immediate, mentre la rete commerciale ha bisogno di strumenti capaci di rendere il lavoro più veloce ed efficace. In questo scenario, Leasys punta a confermare il proprio ruolo con un approccio basato su tecnologia, servizi e omnicanalità.

La presenza al Dealer Day sarà quindi molto più di una semplice partecipazione fieristica. Per Leasys rappresenterà un’occasione per incontrare da vicino i professionisti del settore, presentare nuove soluzioni e rafforzare il dialogo con la rete. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di costruire relazioni solide e offrire strumenti concreti può fare la differenza.

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Al fianco di Leasys ci sarà Clickar, il marchio pensato per i professionisti della compravendita dell’usato. La grande novità sarà il lancio della nuova piattaforma Clickar.com, rivista nel design, nella navigazione e nelle prestazioni. L’obiettivo è rendere l’esperienza più semplice e intuitiva, con ricerche più rapide, accesso più immediato alle aste e un utilizzo complessivamente più fluido.

Attraverso Clickar, gli operatori possono acquistare veicoli di fine noleggio partecipando ad aste online pensate per essere chiare, rapide e facilmente accessibili. Una formula che negli anni ha conquistato la fiducia di molti professionisti del settore, come dimostrano i numeri: oltre 700 aste all’anno, più di 53.000 veicoli venduti e oltre 18.000 clienti iscritti.

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Durante l’Automotive Dealer Day, lo Stand 11 diventerà anche uno spazio operativo, con tre sessioni di aste live firmate Clickar. I visitatori potranno vedere da vicino come funziona il marketplace, seguirne le dinamiche in tempo reale e valutare direttamente nuove opportunità di business.

Il calendario è già definito. La prima asta partirà alle 18:00 del 18 maggio e si chiuderà alle 16:00 del 19 maggio. La seconda prenderà il via alle 18:00 del 19 maggio e terminerà alle 16:00 del 20 maggio. L’ultima inizierà alle 18:00 del 20 maggio e si concluderà alle 16:00 del 21 maggio.