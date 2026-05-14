Stellantis: a Gliwice ha completato  la 5.000esima personalizzazione di un veicolo

Il Centro di Conversione CustomFit di Stellantis, operativo all’interno del Centro di Produzione e Tecnologia di Gliwice, in Polonia, ha raggiunto un traguardo importante: 5.000 veicoli personalizzati. L’esemplare numero 5mila è un Peugeot Boxer L3H2, dotato di motore diesel da 180 CV e cambio automatico a 8 rapporti.

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Stellantis Gliwice ha completato la 5.000esima personalizzazione di un veicolo base: un Peugeot Boxer L3H2

È un numero che racconta molto più di una semplice attività industriale. Dietro ogni veicolo trasformato c’è infatti un’esigenza concreta: un’azienda che ha bisogno di una flotta più efficiente, un professionista che cerca un mezzo più funzionale, un cliente che vuole adattare il furgone al proprio lavoro quotidiano. In questo senso, CustomFit nasce per avvicinare il veicolo alle persone che lo utilizzano davvero.

Il programma permette di partire da un modello base e integrarlo con modifiche su misura, mantenendo però gli standard Stellantis in termini di qualità, sicurezza e compatibilità tecnica. Le personalizzazioni vengono eseguite direttamente in ambito produttivo e, quando richiesto, possono essere completate con il supporto di una rete globale di oltre 550 partner certificati.

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Il Peugeot Boxer numero 5.000 è quindi un esempio concreto di questa filosofia. Non un semplice veicolo allestito, ma un mezzo configurato per rispondere a necessità operative precise, senza perdere il legame con l’architettura originale del modello. Il lavoro del team CustomFit consiste proprio nel trovare il punto di equilibrio tra funzionalità, robustezza e integrazione tecnica.

A Gliwice vengono prodotti furgoni di grandi dimensioni come Citroën Jumper, Fiat Professional Ducato, Peugeot Boxer e Opel/Vauxhall Movano, sia con motore termico sia in versione elettrica. Già in fase di produzione, questi veicoli possono essere realizzati in diverse configurazioni, ma quando servono soluzioni più specifiche entra in gioco il Centro CustomFit.

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La presenza del centro direttamente nello stabilimento consente di lavorare in modo coordinato con la produzione, riducendo passaggi intermedi e garantendo un controllo più diretto sul risultato finale. Gli interventi possono riguardare veicoli speciali, officine mobili, postazioni operative su ruote o allestimenti destinati a settori professionali molto diversi.

Particolare attenzione viene riservata anche alle versioni elettriche, dove ogni modifica deve rispettare l’integrità dei sistemi del veicolo e i requisiti tecnici del costruttore. Un aspetto sempre più rilevante, considerando il peso crescente dell’elettrificazione anche nel mondo dei veicoli commerciali.

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“Il 5.000° veicolo configurato dal Centro di Conversione CustomFit di Gliwice conferma la portata di questa iniziativa e le possibilità quasi illimitate di personalizzazione”, ha dichiarato Grzegorz Buchal, CEO di Stellantis Gliwice. Per il manager, il programma dimostra la capacità di passare “dalle configurazioni individuali e progettate su misura alle soluzioni implementate in serie per flotte di clienti aziendali”.