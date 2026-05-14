Dal Texas ad Arese, la nuova Alfa Romeo 33 Stradale conquista il mondo

Ci sono auto che nascono in fabbrica e auto che sembrano nascere da una storia. La nuova Alfa Romeo 33 Stradale appartiene a questa seconda categoria: una coupé a due posti secchi, realizzata in appena 33 esemplari, che riporta il Biscione nel mondo più esclusivo delle fuoriserie artigianali. Non è solo un omaggio al passato, ma un modo per dire che Alfa Romeo sa ancora emozionare, mettendo insieme memoria, tecnologia e quella cura tutta italiana per i dettagli.

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Due consegne ravvicinate segnano un momento storico per la Nuova Alfa Romeo 33 Stradale

Il progetto riprende lo spirito delle grandi carrozzerie di un tempo, a partire da Touring Superleggera, che ha firmato alcune delle Alfa Romeo più affascinanti della storia e oggi torna ad avere un ruolo importante nella produzione della vettura. Ogni esemplare nasce attraverso un confronto diretto con il cliente, nella Sala del Consiglio del Museo Alfa Romeo di Arese: lo stesso luogo in cui, nel 1967, venne approvata la 33 Stradale originale.

Nelle ultime settimane, due consegne hanno raccontato bene l’anima di questo progetto. La prima è avvenuta ad Austin, in Texas, dove Glynn Bloomquist, imprenditore e grande appassionato di motorsport, ha ricevuto la prima nuova Alfa Romeo 33 Stradale destinata a un cliente statunitense.

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La sua vettura, in Rosso Villa d’Este con una banda bianca frontale ispirata alla Tipo 33 da competizione, monta cerchi Progressive da 20 pollici in nero con inserti in carbonio. Gli interni, rivestiti con una pelle esclusiva scelta dal proprietario, raccontano un gusto personale, elegante e molto riconoscibile. Sulle portiere e sui poggiatesta compare il numero 14, omaggio a Enzo Ferrari e ad A.J. Foyt.

La seconda consegna si è svolta invece nel cuore della storia Alfa Romeo: il Museo di Arese. Qui è stato presentato un esemplare con una tinta sviluppata su misura da Bottega Fuoriserie, un rosso a quattro strati che richiama le Alfa degli anni Sessanta e l’arancio della Montreal. Al chiuso appare quasi discreto, ma alla luce del sole si accende, cambia intensità e fa risaltare le linee della carrozzeria.

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La nuova Alfa Romeo 33 Stradale dunque è un vero e proprio gesto d’amore verso la storia del marchio, una promessa mantenuta e un sogno costruito a mano, destinato a diventare leggenda.