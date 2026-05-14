Peugeot 208 richiamata, clacson troppo educato: oltre 600.000 auto nel mirino

Nel catalogo dei problemi che possono affliggere un’automobile, ce ne sono di gravi, di costosi e di pericolosi. Poi c’è il clacson che suona troppo piano. La Peugeot 208, infatti, è finita al centro di un richiamo globale che ha il merito raro di strappare un sorriso, pur restando, a tutti gli effetti, una questione di sicurezza.

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Il segnalatore acustico montato su centinaia di migliaia di esemplari non raggiunge il volume minimo imposto per legge. Non si incendia, non perde i freni, non si stacca nulla. Richiama sussurrando, quando dovrebbe urlare.

Il Kraftfahrt-Bundesamt, l’autorità federale tedesca per i trasporti, ha formalizzato il problema. In una situazione di pericolo reale, premere il centro del volante e ottenere un segnale percepibile a malapena significa, nei fatti, non avere il clacson.

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I numeri mettono le cose in prospettiva: 612.196 unità coinvolte in tutto il mondo, prodotte tra settembre 2019 e luglio 2022. In Germania, dove il KBA ha pubblicato il riferimento ufficiale 16357R con codice interno Peugeot MYU, l’intervento riguarderà oltre 34.000 vetture. La soluzione è semplice: sostituzione del clacson con una variante conforme agli standard.

Vale la pena sottolineare la differenza di tono rispetto ad altri richiami recenti. L’Alfa Romeo Junior richiamata per rischio incendio, oltre a quell’incubo chiamato airbag Takata: scenari che evocano urgenza immediata. La 208 ha un clacson “educato”. Peugeot dichiara di non essere a conoscenza di incidenti o danni legati al difetto, il che trasforma questa storia in un richiamo preventivo.

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Resta aperta la questione se il problema riguardi altri modelli del gruppo Stellantis costruiti sulla stessa base tecnica. I proprietari delle Peugeot 208 interessate riceveranno una comunicazione ufficiale per fissare l’appuntamento in officina. Per una volta, non si va dal concessionario a spegnere un allarme. Si va a dare voce a un’auto che aveva deciso di starsene un po’ troppo in silenzio.