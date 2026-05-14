Lancia Corse Spagna fa il suo debutto su terra al Rally Ciudad de Utiel

L’entusiasmante programma sportivo con cui Lancia Corse Spagna torna alle competizioni prosegue questo fine settimana al Rally Ciudad de Utiel (Valencia). Prima delle tre gare su sterrato che compongono il S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) 2026, rappresenta una nuova sfida per il team ufficiale Lancia Corse Spagna.

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Lancia Ypsilon Rally HF Integrale ha appena fatto il suo debutto internazionale su questa superficie al Rally del Portogallo

La Lancia Ypsilon Rally HF Integrale ha appena fatto il suo debutto internazionale su questa superficie al Rally del Portogallo, gara valida per il WRC (Campionato del Mondo Rally). La vettura che gareggerà in Spagna, gestita dal team Sports&You, farà lo stesso con Diego Ruiloba e Ángel Vela al volante.

I giovani piloti asturiani, secondi classificati nel S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) del 2024, tornano sulle prove speciali su sterrato sei mesi dopo la loro ultima apparizione su questo terreno. L’esperienza maturata lo scorso anno, al debutto nel WRC2 come pupilli di Stellantis Motorsport, rappresenta ora un valore aggiunto, e arrivano all’evento valenciano determinati a lottare per la vittoria.

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La gara inaugurale della stagione, il Rally La Nucía (Alicante), disputato per lo più su asfalto bagnato e scivoloso, ha visto un esordio spettacolare per la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Lancia Corse Spagna ha lasciato il segno fin da subito, vincendo la prima prova speciale di qualificazione della stagione. Un debutto da sogno per Diego Ruiloba e Ángel Vela, che hanno poi conquistato un trionfale podio nelle prove speciali di Levante: il primo per Lancia Spagna in trent’anni.

La fantastica prestazione offerta dal team nella gara di apertura del S-CER (Campionato Spagnolo Super Rally) rappresenta un’enorme spinta in vista del Rally Ciudad de Utiel. Questa sarà la prima prova su sterrato per i contendenti al titolo nazionale.

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I test pre-gara in vista del rally del Mediterraneo hanno permesso a Diego Ruiloba e Ángel Vela di riprendere confidenza con il terreno e, soprattutto, di iniziare a familiarizzare con la guida della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale su sterrato. La stampa e gli appassionati locali hanno potuto vivere in prima persona il nuovo progetto motorsport di Lancia Spagna durante la presentazione tenutasi presso Stellantis & You Valencia.

Il circuito Ricardo Tormo è il fulcro del nuovo Rally Ciudad de Utiel, che entra a far parte del S-CER (Super Campionato Spagnolo di Rally) con un percorso di 129,94 chilometri cronometrati, suddiviso in due prove speciali (venerdì e sabato) e 12 prove speciali.