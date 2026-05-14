Stellantis sponsorizza la prima edizione della Settimana dell’Innovazione di San Paolo

Stellantis sarà tra i protagonisti della São Paulo Innovation Week 2026, uno dei principali eventi dedicati a innovazione e tecnologia in America Latina. La manifestazione debutterà a San Paolo dal 13 al 15 maggio 2026 e offrirà al pubblico l’occasione di scoprire da vicino alcune delle novità più importanti del gruppo per il mercato brasiliano.

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Tra i modelli esposti ci sarà la Leapmotor C10, primo veicolo del marchio elettrificato entrato di recente nel portafoglio Stellantis. La C10 introduce in Brasile la tecnologia Ultra-Hybrid REEV, una soluzione che permette di guidare in modalità completamente elettrica, utilizzando il motore a combustione solo come generatore per ricaricare la batteria. Una proposta pensata per accompagnare la transizione energetica del Paese con un approccio flessibile e adatto alle esigenze locali.

Stellantis guarda inoltre alla produzione locale dei modelli Leapmotor B10 e C10 e ha confermato lo sviluppo della tecnologia REEV Flex. Questa evoluzione consentirà l’utilizzo dell’etanolo, carburante particolarmente rilevante in Brasile e coerente con la matrice energetica più sostenibile del Paese.

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Spazio anche alla nuova Jeep Avenger, futuro lancio del marchio sul mercato brasiliano. Dopo l’anteprima mondiale di Rio de Janeiro, il SUV sarà presente alla SPIW con il suo nuovo linguaggio stilistico, che unisce robustezza, tradizione e tecnologia. Tra gli elementi distintivi spiccano le sette feritoie illuminate e i fanali posteriori a forma di X.

La Jeep Avenger sarà prodotta nello stabilimento Stellantis Automotive di Porto Real, nello Stato di Rio de Janeiro, confermando il ruolo strategico del Sud America nei piani globali dell’azienda.

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Stellantis

Oltre all’esposizione dei modelli, Stellantis parteciperà anche ai panel della manifestazione con i propri dirigenti. I temi al centro del confronto saranno decarbonizzazione, innovazione aperta e connettività: tre aree chiave per definire il futuro della mobilità e sviluppare soluzioni sempre più vicine alle esigenze dei consumatori brasiliani.