Jeep Wrangler Rocky Mountain 392: edizione speciale con cuore V8

Jeep celebra il mercato canadese con una Wrangler dal carattere decisamente speciale. Il marchio ha presentato la nuova Jeep Wrangler Rocky Mountain 392 2027, edizione limitata riservata esclusivamente al Canada e inserita nel programma Twelve 4 Twelve, la serie di modelli speciali dedicata alla Wrangler in occasione degli 85 anni di tradizione 4×4, libertà e capacità off-road.

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Jeep Wrangler Rocky Mountain 392 edition sarà disponibile presso concessionari Jeep canadesi selezionati nel quarto trimestre del 2026

La nuova Rocky Mountain 392 nasce sulla base della Wrangler Moab 392, una delle interpretazioni più estreme e prestazionali dell’icona Jeep. Sotto il cofano trova posto il poderoso HEMI V8 da 6,4 litri, capace di erogare 470 CV e 470 lb-ft di coppia. Numeri che garantiscono accelerazioni brillanti su strada e una riserva di potenza importante nei percorsi più impegnativi.

A rafforzare la vocazione fuoristradistica ci sono dotazioni tecniche di alto livello: cerchi da 17 pollici predisposti per beadlock, pneumatici all-terrain da 35 pollici, rapporto finale 4,56 e ripartitore permanente Selec-Trac con rapporto 2,72:1. Il doppio scarico a due modalità permette inoltre di scegliere tra un sound più discreto o il pieno ruggito del V8.

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La caratterizzazione estetica è pensata per rendere omaggio al Canada. La Wrangler Rocky Mountain 392 presenta una decalcomania dedicata sul cofano, una targhetta rossa personalizzata all’interno del portellone e parafanghi in tinta con la carrozzeria. Di serie anche il tetto elettrico Sky One-touch, che consente di aprire la parte superiore in tessuto con la semplice pressione di un pulsante.

All’interno spiccano i sedili in pelle Nappa nera specifici per la versione 392, con cuciture rosse a contrasto e cinture di sicurezza rosso rubino scuro, ispirate alla bandiera canadese.

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Disponibile nelle tinte Bright White, nero e Granite Crystal Metallic, la Jeep Wrangler Rocky Mountain 392 2027 sarà proposta in Canada a 99.995 dollari canadesi, comprensivi di spese di trasporto e costi aggiuntivi. Una serie speciale che unisce prestazioni V8, identità nazionale e autentico spirito Jeep.