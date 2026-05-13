Fiat Grande Panda, 500e e 600e al centro di un’offerta a prezzi super in Francia

FIAT prova a rendere l’auto elettrica più vicina alla vita di tutti i giorni. Con l’operazione “Les Jours Révoltés”, il marchio punta su una proposta semplice e diretta: abbassare la soglia d’ingresso alla mobilità a zero emissioni e aiutare chi sta valutando il passaggio all’elettrico, ma finora è stato frenato soprattutto dal prezzo.

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FIAT ribadisce il suo impegno per una mobilità elettrica accessibile e sostenibile in Francia

L’iniziativa coinvolge tre modelli 100% elettrici della gamma FIAT: 500e, Grande Panda e 600e. Tre auto diverse tra loro, pensate per esigenze differenti, ma unite dalla stessa idea di fondo: offrire una mobilità più pulita senza renderla complicata o distante. La 500e resta il volto più iconico dell’elettrico secondo FIAT, compatta e urbana per natura. La Grande Panda punta invece sulla praticità e su un approccio più razionale, mentre la 600e guarda a chi ha bisogno di più spazio, anche in famiglia, senza rinunciare alla guida elettrica.

Il punto forte dell’operazione è il prezzo. La FIAT 500e viene proposta da 13.900 euro, la Grande Panda elettrica parte dalla stessa cifra, mentre la 600e è disponibile da 19.900 euro. Le tariffe includono già la detrazione del Bonus CertiNergy da 6.100 euro e sono legate alla permuta di un veicolo con più di 10 anni destinato alla rottamazione.

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Per FIAT, l’iniziativa non è solo una campagna commerciale. È anche un modo per dare una risposta concreta a un mercato in cui molti automobilisti guardano ancora all’elettrico con interesse, ma anche con qualche esitazione. Prezzo d’acquisto, abitudini di utilizzo e accessibilità restano temi centrali nella scelta di cambiare auto.

Con “Les Jours Révoltés”, il marchio prova quindi a riportare l’elettrico su un terreno più familiare: auto semplici da capire, più accessibili nel prezzo e pensate per accompagnare la quotidianità. Una strada che conferma l’identità storica di FIAT, da sempre legata a modelli popolari, pratici e vicini alle esigenze reali degli automobilisti.