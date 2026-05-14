IVA e concessionari, Stellantis ottiene una vittoria importante in Europa

Stellantis incassa una vittoria rilevante davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea in una causa fiscale legata all’IVA sugli adeguamenti di prezzo applicati negli accordi con i concessionari. Il caso nasce in Portogallo, ma la decisione potrebbe diventare un riferimento anche per situazioni simili in altri Paesi dell’Unione Europea.

Advertisement

Stellantis vince alla Corte UE: chiarimento decisivo sull’IVA dei dealer

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la vicenda riguardava la società portoghese di Stellantis e alcuni rivenditori locali. Nei contratti era previsto un meccanismo di adeguamento dei prezzi pensato per garantire ai dealer un certo margine di profitto. Le autorità fiscali portoghesi avevano però interpretato queste rettifiche come un servizio fornito dai concessionari a Stellantis, chiedendo quindi l’applicazione dell’IVA.

La Corte UE ha dato una lettura diversa. Per i giudici, questi adeguamenti non costituiscono un servizio autonomo reso dai rivenditori al costruttore, ma fanno parte del normale equilibrio commerciale tra casa automobilistica e rete di vendita. Di conseguenza, su queste somme non è dovuta l’IVA.

Advertisement

La decisione è importante perché tocca un tema molto concreto per il settore auto. I rapporti tra costruttori e concessionari sono spesso regolati da accordi complessi, che includono bonus, sconti, incentivi, correzioni di prezzo e strumenti pensati per tutelare la redditività della rete. Capire se questi elementi siano semplici rettifiche commerciali o veri servizi separati può fare una grande differenza dal punto di vista fiscale.

Per Stellantis, gruppo che comprende marchi come Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo e Chrysler, la sentenza permette di evitare un ulteriore carico fiscale in Portogallo. Ma il peso della decisione va oltre il singolo procedimento, perché potrebbe influenzare anche altre controversie simili nell’Unione Europea.

Advertisement

Il punto centrale stabilito dalla Corte è che un meccanismo pensato per riequilibrare i margini dei concessionari non deve essere automaticamente considerato una prestazione di servizi soggetta a IVA. È un chiarimento tecnico, ma con effetti potenzialmente importanti per tutta l’industria automobilistica europea.