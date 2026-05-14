Alfa Romeo Junior Ibrida Avorio Classico: nuova edizione speciale per il Giappone

Alfa Romeo rafforza la presenza della Junior sul mercato giapponese con una serie speciale dal gusto raffinato e fortemente legato alla tradizione del marchio. Stellantis Japan lancerà infatti la nuova Alfa Romeo Junior Ibrida Avorio Classico, edizione limitata a soli 80 esemplari, disponibile presso la rete ufficiale Alfa Romeo in Giappone a partire dal 14 maggio 2026.

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Alfa Romeo Junior Ibrida Avorio Classico è un’edizione limitata che rende omaggio alla storia e all’estetica del marchio

Il prezzo annunciato è di 4.990.000 yen, tasse incluse. La base tecnica è quella della Junior Ibrida, il modello compatto che unisce stile italiano, tecnologia elettrificata e dimensioni adatte all’utilizzo urbano. Dal lancio avvenuto lo scorso giugno, la Junior ha saputo attirare un pubblico ampio grazie a un design distintivo e a una maggiore facilità d’uso rispetto ai modelli più sportivi della gamma.

La nuova edizione speciale punta però soprattutto sull’eleganza. Il nome Avorio Classico richiama la tonalità avorio della carrozzeria, colore molto apprezzato su diversi modelli Alfa Romeo degli anni Settanta. La tinta esclusiva Galleria Ivory è abbinata al tetto nero, creando una livrea bicolore sobria ma riconoscibile. L’ispirazione arriva dalla storica Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, simbolo di stile e raffinatezza italiana.

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Tra gli elementi distintivi figurano anche i cerchi in lega Foli, reinterpretazione moderna del motivo a tre foglie ispirato alla 33 Stradale, e le calotte degli specchietti in tinta avorio, pensate per rendere più armonioso l’insieme.

La Junior Ibrida Avorio Classico mantiene i richiami stilistici già presenti sul modello di serie, dai fari tripli alla griglia anteriore a tre lobi evoluta, fino alla coda tronca, elemento introdotto nella storia Alfa Romeo negli anni Sessanta.

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Per celebrare il lancio, Alfa Romeo proporrà anche un portachiavi esclusivo firmato Felisi, marchio italiano di pelletteria fondato nel 1973. Realizzato in pelle color avorio e impreziosito dal ciondolo Biscione, l’accessorio sottolinea il legame tra artigianalità, eleganza e identità italiana.