Opel all’XS CARNIGHT Wörthersee 2026

Da oggi Klagenfurt torna a respirare atmosfera da grande raduno automobilistico. Con l’XS CARNIGHT Wörthersee, in programma fino a sabato 16 maggio, la città austriaca e l’area circostante si preparano ad accogliere migliaia di appassionati tra auto da esposizione, modelli elaborati, anteprime e momenti pensati per il pubblico.

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Il nuovo Opel Mokka GSE e la futura Opel Corsa GSE a Klagenfurt in Austria

Opel sarà ancora una volta nel cuore dell’evento, con una presenza che guarda dritta al futuro delle prestazioni elettriche. Il marchio porterà infatti a Klagenfurt tre protagoniste della nuova famiglia GSE: il nuovo Opel Mokka GSE, il prototipo della futura Opel Corsa GSE e la spettacolare Corsa GSE Vision Gran Turismo. Tre modelli diversi, ma accomunati dalla stessa idea: dimostrare che l’elettrico può essere anche emozione, velocità e carattere.

Gli organizzatori si aspettano circa 25.000 visitatori nei prossimi giorni. Il programma prende il via oggi agli studi Droneberger, con ingresso gratuito, e proseguirà domani nella piazza del mercato di Klagenfurt. L’XS CARNIGHT Classic, previsto venerdì al Castello di Mageregg, ha invece già registrato il tutto esaurito pochi minuti dopo l’apertura della vendita dei biglietti. Il gran finale è atteso sabato al Klagenfurt Exhibition Centre, dove i fan potranno vedere da vicino tutti i modelli Opel GSE presenti alla manifestazione.

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Tra le novità più attese c’è il nuovo Opel Mokka GSE. È un SUV elettrico pensato per la strada di tutti i giorni, ma con prestazioni decisamente sportive: 281 CV, 345 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e velocità massima di 200 km/h. Numeri che lo rendono la Opel elettrica di serie più veloce mai prodotta finora.

Non meno interessante la nuova Opel Corsa GSE, attesa nella gamma entro fine anno. Con la stessa potenza del Mokka GSE, promette però uno scatto ancora più rapido: 0-100 km/h in 5,5 secondi. A Klagenfurt si mostrerà con una livrea mimetica pensata per non passare inosservata.

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Foto Stellants

A chiudere il cerchio ci sarà la Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept da 800 CV che unisce mondo reale e digitale. Esposta con un nuovo look nero e grigio, potrà essere vissuta anche al simulatore su Gran Turismo 7.