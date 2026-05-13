La nuova Jeep  Avenger accresce ulteriormente il suo fascino grazie a un design rinnovato e a nuove funzionalità

Jeep rilancia una delle sue protagoniste più importanti in Europa. La nuova Jeep Avenger apre infatti un nuovo capitolo nella storia del B-SUV che ha conquistato il titolo di Auto europea dell’anno 2023 e che, in poco tempo, è diventato uno dei modelli simbolo della trasformazione del marchio. Compatta nelle dimensioni, con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, ma ricca di contenuti, la Avenger racchiude 85 anni di tradizione Jeep in una formula pensata, progettata e prodotta in Europa per i clienti europei.

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La nuova Jeep Avenger presenta nuovi paraurti e interni rinnovati per migliorare ulteriormente l’aspetto, la sensazione e la qualità

Il successo del modello è già certificato dai numeri. Jeep Avenger ha raggiunto quota 270.000 ordini, con il 60% riferito a versioni elettrificate. In Italia è oggi il SUV più venduto, mentre nel mercato europeo si è affermata come una delle proposte più rilevanti nel segmento B-SUV, il secondo per volume di vendite nel continente. A contribuire a questo risultato è stata anche la capacità di intercettare un pubblico molto ampio: accanto ai clienti tradizionali del marchio, Avenger ha attirato più donne e più guidatori under 40 rispetto alla media Jeep.

La nuova Jeep Avenger evolve seguendo le direttrici che hanno decretato il successo del modello originale: design funzionale, praticità, qualità percepita, tecnologia e libertà di scelta nelle motorizzazioni. Il family feeling Jeep resta immediatamente riconoscibile grazie alla griglia a sette feritoie, ora valorizzata dalla retroilluminazione a LED sugli allestimenti superiori. Una soluzione ispirata alla nuova Compass, che rende il frontale più moderno e ben identificabile anche di notte.

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Il design continua a rispondere alla filosofia “progettare per la funzionalità”. Le protezioni perimetrali, i fari incassati e le piastre di protezione contribuiscono a limitare i danni in caso di piccoli urti. La nuova Jeep Avenger aggiornata introduce anche nuovi paraurti, dettagli specifici per la versione 4xe, cerchi in lega ridisegnati da 17 e 18 pollici e coprimozzi con un richiamo stilizzato alla storica Jeep Willys. La gamma colori si arricchisce inoltre delle tinte Forest e Bamboo, che si affiancano a Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano, tutte ispirate al legame del marchio con la natura.

Anche l’abitacolo compie un passo avanti. I pannelli interni delle portiere adottano materiali più morbidi, mentre la parte inferiore della plancia integra un inserto imbottito. Il comando Selec-Terrain, ora incorniciato in rosso e rivestito in gomma, consente di selezionare la modalità di guida più adatta al terreno, intervenendo su acceleratore, cambio, controllo di trazione, stabilità e sterzo. Sulla 4xe entra in gioco anche la gestione della coppia.

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Le capacità off-road restano un tratto distintivo. Anche sulle versioni a trazione anteriore, la nuova Jeep Avenger offre angoli caratteristici ottimizzati, altezza da terra fino a 210 mm, Selec-Terrain e Hill Descent Control di serie. Sul fronte tecnologico arrivano i fari a matrice LED, che adattano automaticamente il fascio luminoso a traffico e velocità, e la visuale di parcheggio a 360 gradi, utile nelle manovre e nella protezione della vettura.

La gamma motori punta sulla massima libertà: benzina Turbo 100 con cambio manuale, e-Hybrid da 110 CV con automatico doppia frizione, 4xe da 145 CV a trazione integrale elettrificata ed elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh e autonomia fino a 400 km WLTP.

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A completare l’offerta arriverà la speciale 85th Anniversary, con loghi dedicati, finiture dorate, decalcomania sul cofano, interni in tartan e sedili specifici. Una celebrazione della storia Jeep, ma anche un segnale chiaro: la nuova Jeep Avenger vuole continuare a essere una delle compatte più riconoscibili e versatili del mercato europeo.