Stellantis fa il suo ingresso nella World Class Manufacturing Association

Stellantis entra nella World Class Manufacturing Association e porta dentro la rete internazionale della manifattura d’eccellenza il peso della sua esperienza industriale. Per il gruppo automobilistico è un momento importante. Infatti significa sedersi allo stesso tavolo con aziende, esperti e realtà produttive che lavorano ogni giorno per rendere le fabbriche più efficienti, moderne e capaci di competere in un mercato sempre più complesso.

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La richiesta del CEO di Stellantis Antonio Filosa è stata accettata nei giorni scorsi

La decisione è arrivata nei giorni scorsi, con il via libera unanime del consiglio direttivo dell’associazione alla richiesta presentata da Stellantis attraverso il CEO Antonio Filosa. Un ingresso accolto come un rafforzamento concreto per la WCM Association, che potrà contare sul contributo di uno dei grandi protagonisti mondiali dell’automotive.

Il valore di questa adesione sta soprattutto nello scambio. Stellantis porterà competenze, esperienza e una visione maturata in un settore sottoposto a trasformazioni profonde, mentre l’associazione offrirà un contesto internazionale in cui confrontarsi su metodi, processi e nuove soluzioni. L’obiettivo è lavorare insieme su progetti e gruppi di lavoro già attivi, mettendo in circolo idee e pratiche capaci di migliorare il modo in cui l’industria produce.

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Al centro di tutto c’è il World Class Manufacturing, un modello pensato per rendere le fabbriche più efficienti attraverso una gestione integrata dei processi. In concreto, significa ridurre gli sprechi, migliorare la qualità, aumentare l’efficienza e costruire un sistema produttivo più solido. Non solo teoria, ma lavoro quotidiano: quello che passa dalle linee, dagli stabilimenti, dalle persone e dalla capacità di correggere, innovare e migliorare passo dopo passo.

“Siamo lieti di accogliere il Gruppo Stellantis nella WCM Association: la sua presenza arricchirà il nostro lavoro e rafforzerà la nostra capacità di incidere nei settori in cui operiamo”, ha dichiarato Enrico Pisino, Chairman della WCM Association. “Diamo il benvenuto al nuovo membro e al suo rappresentante nel board, l’ingegner Francesco Ciancia, guardando con entusiasmo alle opportunità che questa collaborazione potrà generare nel presente e nel futuro della nostra associazione”.

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Per Francesco Ciancia, Responsabile globale del Manufacturing e membro dello Stellantis Leadership Team, l’adesione rappresenta un’occasione concreta di crescita: “Entrare nella World Class Manufacturing Association significa rafforzare il nostro impegno per un’industria sempre più efficiente e competitiva. Il confronto con realtà internazionali di primo piano ci aiuterà a condividere esperienze, consolidare la produzione snella nei nostri stabilimenti e accelerare il miglioramento delle performance attraverso una collaborazione aperta con i principali protagonisti del mondo manifatturiero”.