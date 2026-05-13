Concorso di eleganza per auto storiche del Club Lauria a Mondello

Sempre più vicino all’orizzonte il “Concorso di eleganza per auto d’epoca” del Club Canottieri Roggero di Lauria, che andrà in scena a Mondello, in Sicilia, nella giornata di domenica 24 maggio. L’evento, giunto alla sesta edizione, vuole celebrare ancora una volta la bellezza a quattro ruote e il ricordo di Ignazio Florio, cui si deve la nascita del sodalizio organizzatore.

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Il lungomare della perla balneare palermitana si appresta a fare da cornice all’esposizione delle auto storiche, tirate a lucido per l’occasione. Qui entreranno in scena i giurati, chiamati al difficile compito di selezionare le regine di bellezza. Sei gli esperti investiti dal compito di valutare i mezzi in gara, tenendo conto dei criteri definiti dal comitato promotore, che ha dato indicazioni precise anche in ordine alle condizioni di meccanica, verniciatura e interni.

Della giuria, oltre al presidente Giuseppe Giaconia di Migaido, faranno parte Beppe Barresi, Elio Caramazza, Rino Guarino, Vittorio Gulisano, Salvo Requirez e Pippo Scuderi. Verranno premiate le prime auto classificate di ciascuna categoria: Ante 1940, Berline, Coupé, Aperte e la “Best of show“, ossia la regina del concorso.

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Spazio anche per una giuria popolare, composta dai soci del Club Canottieri Roggero di Lauria e guidata dal presidente Andrea Vitale, che assegnerà un premio specifico. Appassionati e turisti potranno ammirare, dalle ore 10 di domenica 24 maggio, nella zona antistante la villa del sodalizio nautico di Mondello, in viale Regina Elena, una mostra di vetture realizzate nella prima metà del Novecento e di altre di particolare pregio.

Attesa, fra le protagoniste, anche la Ford Torpedo del 1929 vincitrice del premio “Best of show” dello scorso anno. Nel corso del pomeriggio, quando le lancette dell’orologio segneranno le ore 16, ci sarà la premiazione nella sede del Lauria.

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Al “Concorso di eleganza per auto d’epoca” palermitano potranno partecipare tutti i modelli costruiti fino al 1940, in un unico raggruppamento, e tutti quelli costruiti dal 1941 al 1996, suddivisi nelle 3 categorie: Berline, Coupé e Aperte. Potranno essere ammesse all’evento auto di particolare pregio costruite tra il 1996 ed il 2006. Facile immaginare che si tratterà di supercar.

Foto stampa (ph Francesco Enea) Foto stampa (ph Francesco Enea) Foto stampa (ph Francesco Enea) Foto stampa (ph Francesco Enea)

Fonte | Milva Averna press office