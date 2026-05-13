Jeep Cherokee, nuovo richiamo negli Usa: il guasto che può fermare il SUV o farlo muovere da solo

Jeep torna a fare i conti con un problema delicato sulla Jeep Cherokee, uno dei modelli più noti del marchio, soprattutto in Nord America. Questa volta l’attenzione è puntata sull’unità di trasferimento di potenza, la PTU, un componente fondamentale per il sistema di trazione. Se dovesse guastarsi, le conseguenze potrebbero essere serie: il SUV potrebbe perdere potenza durante la marcia o, in alcuni casi, muoversi anche quando il cambio è in posizione parcheggio.

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Il richiamo riguarda 61.711 Jeep Cherokee prodotte tra il 12 dicembre 2018 e il 24 febbraio 2023

Il richiamo riguarda 61.711 Jeep Cherokee prodotte tra il 12 dicembre 2018 e il 24 febbraio 2023. Secondo i documenti depositati presso la National Highway Traffic Safety Administration, il problema sarebbe legato a un possibile guasto interno della PTU. Jeep non ha spiegato nel dettaglio cosa accada dentro il componente, ma ha indicato chiaramente quali possono essere gli effetti per chi guida.

I proprietari potrebbero notare rumori insoliti, vibrazioni durante la marcia o la comparsa del messaggio “Assistenza 4WD” sul quadro strumenti. Segnali che non vanno ignorati, perché potrebbero anticipare un guasto più serio.

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La vicenda riporta alla memoria problemi già emersi in passato sulla Cherokee. Negli ultimi anni Jeep e FCA hanno avviato diversi richiami legati alla PTU su modelli precedenti, compresi quelli prodotti tra il 2014 e il 2019. Nel gennaio 2025 era già arrivato un richiamo per alcune Jeep Cherokee 2017-2019, seguito poco dopo da un’indagine sui modelli 2019-2023.

La casa automobilistica ha segnalato 387 richieste di garanzia, 5 rapporti dal campo e 16 ulteriori documenti di assistenza che potrebbero essere collegati al difetto. Risultano inoltre un incidente e un infortunio potenzialmente legati al problema.

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I proprietari interessati dovrebbero ricevere una comunicazione ufficiale entro il 25 giugno. Resta però un punto aperto: Jeep ha spiegato che la soluzione è ancora in fase di sviluppo. Questo significa che, almeno per il momento, chi possiede una Jeep Cherokee coinvolta nel richiamo dovrà attendere indicazioni precise sui tempi della riparazione.