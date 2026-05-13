Citroën Racing: Doriane Pin è stata nominata Development Driver GEN4

Dopo essere stata annunciata come Development Driver del Team Peugeot TotalEnergies, Doriane Pin riveste lo stesso ruolo anche in Citroën Racing. Una scelta strategica per il costruttore francese impegnato nell’ABB FIA Formula E World Championship che è rappresentativa dell’impegno del team nel valorizzare i talenti di alto livello, rafforzando ulteriormente il potenziale tecnico e competitivo nel campionato riservato alle monoposto elettriche.

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Doriane Pin si insedierà ufficialmente nel team Citroën Racing durante il prestigioso weekend del double-header dell’E-Prix di Monaco, a Monte Carlo. Sarà l’occasione ideale in cui la pilota francese farà il suo debutto col team del Double Chevron. L’annuncio segue a un contesto di ottime prestazioni poste in essere dal team Citroën Racing, a cominciare da un podio durante il primo appuntamento di Berlino accanto a un’ottima performance durante la qualifica della domenica. Gli elementi contribuiscono a rafforzare l’approccio al campionato, anche in vista dell’appuntamento di Monaco.

Per Citroën Racing, Doriane Pin si pone al centro della nuova generazione di piloti francesi dal grande potenziale

Oggi secondo Citroën Racing, Doriane Pin rappresenta la nuova generazione di piloti francesi “d’elite” sebbene si trovi in una fase ancora iniziale della sua carriera. La nomina nel ruolo di Development Driver di Citroën Racing assume un significato importante e ha anche il compito di rafforzare l’impegno nello sviluppo dei talenti francesi nel panorama del motorsport riservato ai veicoli elettrici.

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Nello specifico il ruolo di Doriane Pin è riservato allo sviluppo e all’affinamento del pacchetto della nuova monoposto di GEN4 di Formula E. In questo modo potrà contribuire a ottimizzare le prestazioni, i sistemi di gestione dell’energia e anche la calibrazione del software in relazione alla prossima generazione del campionato ABB FIA Formula E World Championship. In questo contesto Doriane avrà diverse possibilità di guidare la monoposto di Formula E nei prossimi mesi, in una categoria dove efficienza e innovazione sono al centro e il ruolo di Development Driver rappresenta un tassello fondamentale per ottenere indubbi vantaggi competitivi.

Doriane Pin

Doriane Pin ha ammesso di essere “davvero entusiasta di questo nuovo ruolo e di entrare a far parte di questo progetto. La Formula E è un campionato in forte crescita, emozionante da seguire e da guidare. Ho già iniziato a lavorare con il team sul simulatore GEN4, un’esperienza molto utile per comprendere i sistemi e l’approccio di guida.Da pilota francese, entrare in Citroën ha un significato speciale”. Durante questa stagione 2026 Doriane Pin sarà impegnata nella partecipazione all’European Le Mans Series (riservata ai prototipi di categoria LMP2) con Duqueine, inoltre è iscritta alla 24 Ore di Le Mans, è Development Driver per il Mercedes‑AMG Petronas F1 Team e per il programma Peugeot Sport Hypercar