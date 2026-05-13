Stellantis Pro One protagonista Transpotec: a Milano debutta Fiat Tris elettrico e la gamma da leader

Fiera Milano – Rho si prepara ad accogliere Transpotec Logitec, la manifestazione internazionale dedicata all’autotrasporto e alla logistica, in calendario dal 13 al 16 maggio. Il salone si conferma un punto d’incontro strategico per imprese, operatori e professionisti della mobilità commerciale. Tra le presenze più rilevanti dell’edizione figura Stellantis Pro One, la divisione di Stellantis specializzata nei veicoli commerciali.

Advertisement

Protagonista Stellantis Pro One con alcuni dei suoi veicoli

Al padiglione 18, stand C 23, l’azienda porterà una selezione di modelli firmati Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Una vetrina che punta a mostrare la completezza dell’offerta del gruppo, costruita per presidiare ogni segmento del mercato con soluzioni adatte alle diverse necessità operative: dalle alimentazioni elettriche e termiche agli allestimenti dedicati, fino alle conversioni sviluppate internamente.

La partecipazione all’evento milanese coincide con una fase di forte slancio per Stellantis Pro One nel nostro Paese. Nei primi quattro mesi dell’anno, i marchi della Business Unit hanno totalizzato 24.383 immatricolazioni, pari al 39% del mercato. Un dato che consolida il primato nazionale nei veicoli commerciali e conferma la capacità del gruppo di guidare tutti i segmenti in cui opera.

Advertisement

I numeri raccontano una leadership solida: nei car derived van la quota è del 47,6%, con Fiat Pandina Van e Citroën C3 Van ai primi due posti; nei compatti sale al 49,3%, con Fiat Doblò stabilmente leader; nei medi si attesta al 42,3%, con Fiat Scudo al secondo posto; nei large raggiunge il 38,6%, segmento in cui Fiat Ducato mantiene saldamente la prima posizione. FIAT Professional guida il contributo complessivo con 15.865 unità e una quota del 25,4%, seguita da PEUGEOT, Citroën e Opel.

Alla base di questi risultati c’è una strategia costruita su tre pilastri: specializzazione nei veicoli commerciali, gamma versatile da 1 a 22 metri cubi e rete capillare sul territorio nazionale, composta da 580 punti vendita e 2.400 officine autorizzate.

Advertisement

Tra le novità più attese spicca il nuovo Fiat Professional TRIS, esposto per la prima volta in Italia. Disponibile nelle versioni Pick Up e Cargobox, entrambe 100% elettriche, TRIS nasce per la consegna dell’ultimo miglio. Sviluppato dal Centro Stile Fiat in Italia, offre 90 chilometri di autonomia, design ultraleggero, bassi costi di gestione e oltre 350 chilogrammi di carico utile, con spazio sufficiente per un europallet standard.

Accanto a TRIS, spazio anche alle soluzioni CustomFit, con veicoli personalizzati come Peugeot E-Expert BEV, Opel Movano L2H2, Fiat Doblò Crew Cab e Citroën Berlingo. Per Stellantis Pro One, Transpotec Logitec diventa così la vetrina ideale per mostrare una leadership fatta di prodotto, tecnologia, personalizzazione e servizio.