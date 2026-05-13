Con Fiat Grande Panda Turbo 100 è massima la libertà di scelta

È un’autentica libertà di scelta quella che si pone al centro della nuova Fiat Grande Panda che oggi vanta una gamma articolata su tre diverse motorizzazioni, puntando su un’offerta completa, accessibile e sempre più versatile. Un ulteriore modalità per confermare il ruolo democratico di Fiat, verso una mobilità vicina ai propri clienti, ma comunque sostenibile.

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La volontà di mettere a punto una gamma sempre più completa per la Fiat Grande Panda passa da quella che ormai è una vera e propria posizione di forza. Durante i primi quattro mesi di quest’anno, la nuova Grande Panda si è infatti resa protagonista di un complessivo pari a circa 16.900 immatricolazioni totali raggiungendo anche il primo posto fra le Segmento B, nella caratterizzazione di modelli con carrozzeria berlina, ovvero il terzo fra i modelli più venduti in Italia fra gennaio e aprile.

Oggi sono tre le motorizzazioni disponibili per la Fiat Grande Panda

Adesso la gamma della Fiat Grande Panda si articola su tre motorizzazioni disponibili. L’offerta delle motorizzazioni risulta così particolarmente completa, oltre che accessibile e versatile. Si parte dalla variante completamente a benzina con propulsore sovralimentato da 100 cavalli di potenza, segue la versione ibrida da 110 cavalli con batteria agli ioni di litio da 48 Volt e cambio automatico a doppia frizione eDCT, quindi l’elettrica con batteria da 44 kWh e 113 cavalli di potenza.

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La scelta di pensare a una versione a benzina, abbinata al cambio manuale, rappresenta una perfetta dimostrazione di come Fiat si ponga nei confronti delle esigenze del cliente offrendo ora una soluzione ideale per vivere la mobilità moderna in un modo comunque sostenibile. I dati di mercato relativi al 2025 sono rappresentativi del fatto che nel Segmento B il cambio manuale rappresenta ancora oggi una fetta importante del mercato, in virtù del 55% delle vendite totali, mentre le motorizzazioni puramente a benzina coprono il 45% delle Segmento B berlina. I dati sono quindi indicativi di un pubblico particolarmente consistente che preferisce ancora la configurazione che al motore a benzina abbina il cambio manuale.

In questo contesto la Fiat Grande Panda Turbo 100, pur rispondendo alle richieste con coerenza, non rinuncia al carattere di un modello che ha saputo stabilire nuovi riferimenti nel Segmento di appartenenza. Il nuovo propulsore a benzina da 100 cavalli di potenza e 205 Nm di coppia assicura un’esperienza di guida tradizionale, ma intuitiva, in accordo con la disponibilità del cambio manuale a sei rapporti. Un approccio ideale all’utilizzo quotidiano, con una grande attenzione rivolta al comfort, alla praticità e a un’economia di esercizio che risulta sempre fondamentale per una Fiat. La disponibilità del sistema Start&Stop contribuisce anche al miglioramento dell’efficienza nei contesti urbani. Allo stesso tempo anche la variante a benzina viene resa disponibile su tutti gli allestimenti disponibili in gamma, ovvero Pop, Icon e La Prima per una completa scelta in termini di equipaggiamenti, tecnologia e comfort.

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Adesso la nuova Fiat Grande Panda Turbo 100 viene proposta a partire da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, grazie all’apporto di un finanziamento di Stellantis Financial Services Italia e con rottamazione di un veicolo di proprietà fino alla classe di emissioni Euro 4. Allo stesso tempo la caratterizzazione stilistica della Grande Panda si evolve con la disponibilità delle nuove tinte bicolore con tetto a contrasto nero che arricchiscono le possibilità di scelta nell’allestimento La Prima a un prezzo di acquisto pari a 950 euro. In questo caso, il colore Rosso Passione adotta la denominazione (RED), a conferma dell’impegno di Fiat nell’omonima partnership. Per l’approdo in concessionaria delle prime Grande Panda dotate delle nuove configurazioni bicolore bisogna attendere il mese di luglio.