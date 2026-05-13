CATL, la più grande fabbrica di batterie d’Europa produce moduli senza celle

CATL ha aperto i battenti del suo stabilimento ungherese di Debrecen nell’autunno del 2024, ma lo ha fatto a metà: moduli batteria sì, celle no. Un traguardo dimezzato che racconta abbastanza bene la distanza che esiste, spesso, tra l’annuncio e la realtà industriale.

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La storia inizia nell’agosto del 2022, quando il colosso cinese delle batterie comunicò un investimento da 7,34 miliardi di euro per costruire a Debrecen un polo produttivo destinato ai clienti europei. Mercedes fu indicata come primo acquirente di rilievo, BMW come secondo, non a caso, la casa bavarese aveva già avviato a Debrecen la produzione della iX3 completamente elettrica. Il sito ungherese sarebbe diventato anche il secondo impianto europeo di CATL per la produzione di celle, dopo quello di Arnstadt, in Germania.

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Oggi, il quadro è questo. Un nuovo capannone produce moduli batteria con una capacità annua di 5 GWh. Numeri che, per dare un’idea della scala, basterebbero teoricamente ad alimentare 50.000 veicoli elettrici con batterie da 100 kWh, oppure 125.000 city car con pack da 40 kWh. A queste cifre si aggiungono i 240.000 moduli già prodotti dall’autunno 2024, su due linee in un capannone in affitto, sufficienti a coprire circa 60.000 veicoli.

Il problema è che le celle che finiscono in quei moduli arrivano ancora da altri stabilimenti CATL. La produzione locale di celle, inizialmente progettata con una capacità di 40 GWh, è tecnicamente completata sul fronte costruttivo e gli impianti risultano già installati, ma mancano ancora i permessi. Solo dopo la loro concessione potrà partire la produzione di prova, e da lì alla produzione in serie il passo può richiedere settimane, se non mesi.

Fino a dicembre scorso, CATL indicava marzo o aprile come date di avvio della produzione in serie. Siamo a maggio inoltrato e quella finestra è già chiusa. Il ritardo è ufficiale, anche se l’azienda preferisce non quantificarlo. Nella fase successiva, la capacità produttiva di celle dovrebbe salire a 100 GWh. Un obiettivo ambizioso, che però presuppone di sbloccare prima quello attuale.