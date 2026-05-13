Ford Mustang V8, in Europa la stessa auto può costare 96.000 euro in più di tasse

Con circa 274 g/km di CO2 e un peso che supera i 1.800 kg, la Ford Mustang V8 GT finisce nel mirino dei sistemi fiscali di mezza Europa, ma il modo in cui viene penalizzata cambia radicalmente a seconda del Paese. La stessa auto, con lo stesso motore e le stesse emissioni, può costare fino a 96.000 euro in più solo di tasse in Danimarca, oppure non subire alcun malus d’acquisto in Germania, Lussemburgo, Romania o Repubblica Ceca.

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Danimarca e Francia scelgono di colpire l’acquisto con un malus che nel caso danese sfiora i 100.000 euro e in quello francese può arrivare a circa 80.000 euro, rendendo l’immatricolazione di una sportiva V8 una scelta quasi proibitiva. In entrambi i casi la penalizzazione si scarica interamente sul momento della compravendita, modificando in modo drastico il prezzo finale della vettura.

Ford Mustang V8: quanto costa davvero mantenerla in Italia tra bollo e superbollo

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L’Italia segue invece una strada diversa. All’acquisto non è previsto un malus paragonabile a quelli francese o danese, ma il peso fiscale si concentra sul possesso annuale attraverso la combinazione di bollo e superbollo. La Ford Mustang GT sviluppa circa 328 kW, ben oltre la soglia dei 185 kW che fa scattare l’addizionale, e i 143 kW eccedenti generano un superbollo di circa 2.860 euro l’anno. Sommando il bollo ordinario, che a seconda della regione può superare i 1.100 euro, il costo annuale si avvicina ai 4.000 euro. Non è un esborso immediato come nei mercati nordici o francesi, ma nel tempo rappresenta comunque una barriera importante per chi vuole mantenere una sportiva V8 a combustione, che in Italia parte da circa 58.500 euro.

La Germania mantiene invece un’impostazione molto meno penalizzante. Non applica un malus d’acquisto confrontabile con quello degli altri grandi mercati europei e prevede una tassa annuale con una componente legata alle emissioni di CO2 che resta contenuta rispetto al modello italiano del superbollo. Tra i Paesi baltici e quelli dell’Europa centrale le cifre sono ancora più basse, con importi che in alcuni casi non superano poche centinaia di euro.

L’assenza di un quadro fiscale comune a livello europeo produce quindi situazioni molto eterogenee anche su veicoli identici. Alcuni Paesi tassano soprattutto l’acquisto, altri il possesso, altri ancora adottano formule miste basate su emissioni, peso, potenza o prezzo di listino. Un ulteriore elemento di riflessione riguarda l’utilizzo reale dei veicoli, dal momento che auto come la Mustang V8 percorrono spesso pochi chilometri l’anno e vengono usate prevalentemente nel tempo libero, mentre vetture meno potenti ma in uso quotidiano possono generare un impatto complessivo ben diverso.

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Il piano industriale di diversi costruttori prevede nei prossimi anni l’introduzione di sportive elettrificate o ibride che potrebbero ridurre sensibilmente il carico fiscale legato alle emissioni, cambiando di fatto l’equazione economica per chi cerca prestazioni elevate in Europa senza dover affrontare queste spese.