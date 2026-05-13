Leapmotor accelera sul gigacasting: la tecnologia che può cambiare il futuro delle auto Stellantis

Leapmotor punta con decisione sul gigacasting, una delle tecnologie produttive più discusse dell’industria automobilistica. Il marchio cinese, partecipato da Stellantis, sta infatti costruendo una filiera dedicata alla realizzazione di grandi fusioni strutturali, con l’obiettivo di semplificare la carrozzeria, ridurre il numero di componenti e rendere più efficiente la produzione.

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Leapmotor: le fusioni di grandi dimensioni semplificheranno la produzione

Il progetto prende forma a Jinhua in Cina, dove Leapmotor può già contare su due fornitori specializzati. Secondo quanto riportato dal sito di settore Industry Arsenal, Citic Dicastal ha avviato la produzione di elementi per il pianale anteriore destinati al costruttore cinese. La linea utilizza una pressa Yizumi da 10.000 tonnellate di forza di chiusura e uno stampo a due cavità, con una capacità prevista di 300.000 elementi anteriori all’anno. Ogni componente finito avrà un peso di 34,3 kg.

In parallelo, Duoli Technology si occupa dei componenti posteriori. Nel gennaio 2026 l’azienda ha inaugurato una nuova fonderia sempre a Jinhua, dotata di una pressa Bühler Carat 920 da 9.200 tonnellate. Bühler aveva già comunicato un ordine per quattro sistemi di questo tipo da parte di Duoli, evidenziando come la Carat 920 rientri tra le soluzioni più grandi della sua categoria.

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Il piano di Citic Dicastal sarà sviluppato in due fasi. Dopo la prima linea da 10.000 tonnellate, ne è prevista una seconda basata su una macchina da 7.500 tonnellate, destinata alla produzione di 120.000 fusioni posteriori all’anno. La capacità complessiva dell’impianto dovrebbe raggiungere le 450.000 fusioni integrate annue, a fronte di un investimento stimato in circa 300 milioni di yuan, pari a circa 42 milioni di dollari.

La scelta tecnica di Leapmotor appare però prudente. Il marchio non ha adottato una fusione anteriore completamente integrata: il componente non comprende, ad esempio, le calotte degli ammortizzatori o i grandi passaruota. Una soluzione meno estrema, ma potenzialmente più semplice da integrare nella struttura dell’auto. Per Leapmotor, e indirettamente per Stellantis, il gigacasting potrebbe diventare una leva industriale decisiva nei prossimi anni.