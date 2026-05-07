Fiat con il successo di Grande Panda e 500 Hybrid guadagna terreno in Spagna

Il 2026 si è aperto con segnali incoraggianti per Fiat in Spagna. Il marchio torinese sta crescendo nei due principali canali di vendita del mercato: quello rivolto ai clienti privati e quello dedicato ad aziende e flotte. Due mondi diversi, con esigenze differenti, ma entrambi importanti per misurare la solidità commerciale di un brand.

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Il primo trimestre dell’anno è stato caratterizzato da una forte crescita per Fiat in Spagna

Nel canale B2C, Fiat ha registrato da inizio anno una crescita del 28%, con 803 immatricolazioni e una quota di mercato dello 0,5%. Il dato mostra un rinnovato interesse da parte dei clienti privati, soprattutto verso modelli compatti, pratici e riconoscibili, capaci di accompagnare la mobilità quotidiana con semplicità.

Ancora più evidente il passo avanti nel canale B2B. Qui Fiat ha incrementato le vendite del 37% rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno, raggiungendo 848 unità immatricolate e una penetrazione di mercato dello 0,7%. Per aziende e flotte, contano affidabilità, costi di gestione e versatilità. E in questo scenario il marchio italiano sembra riuscire a intercettare bene le necessità del mercato.

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Il modello simbolo resta la Fiat 500, che nel primo trimestre del 2026 è stata l’auto più venduta del brand in Spagna. Con 1.184 immatricolazioni e una crescita del 154,7%, la city car continua a dimostrare una forza commerciale notevole. Nel segmento A conquista una quota del 19,6% e si posiziona tra le prime tre vetture della categoria.

Accanto alla 500, anche la Fiat Grande Panda sta guadagnando spazio. Le 1.081 immatricolazioni raccolte dall’inizio dell’anno indicano una partenza positiva e confermano l’interesse del pubblico spagnolo per un modello pensato per unire concretezza, stile e accessibilità.

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Nel settore dei veicoli commerciali, Fiat conferma la propria vocazione professionale. Con 3.380 immatricolazioni e una quota del 5,2%, il marchio si mantiene nella Top 8 del mercato. Un risultato che premia una gamma apprezzata da artigiani, professionisti e aziende per capacità di carico, adattabilità e robustezza. In un mercato in evoluzione, Fiat continua così a rafforzare la propria presenza in Spagna.