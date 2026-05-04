Fiat Grande Panda Turbo a 14.950 euro: la super offerta di maggio 2026

Fiat Grande Panda entra nel vivo della sfida urbana con una promozione pensata per chi vuole cambiare auto risparmiando. La nuova vettura del marchio torinese, nella versione Benzina Turbo 100 POP, è infatti protagonista di un’offerta che consente di ottenere sconti fino a 2.950 euro con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.

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La versione con motore a benzina di Fiat Grande Panda protagonista di un’offerta interessante a maggio 2026

Il punto di partenza di Fiat Grande Panda Turbo è il prezzo di listino di 17.900 euro, IPT e contributo PFU esclusi. Per chi rottama un veicolo omologato fino a Euro 4, Fiat prevede uno sconto immediato di 2.000 euro, portando il prezzo a 15.900 euro. Il vantaggio cresce scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services, che aggiunge un ulteriore bonus di 950 euro. In questo modo, il prezzo promozionale scende a 14.950 euro.

L’offerta è valida per immatricolazioni effettuate entro il 27 maggio 2026 e punta a rendere più accessibile uno dei modelli più attesi della nuova gamma Fiat. La Grande Panda nasce infatti con l’obiettivo di reinterpretare uno dei nomi più popolari della storia automobilistica italiana, mantenendo praticità e semplicità, ma con un design più moderno e deciso.

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Per chi sceglie la formula finanziata, l’esempio prevede un anticipo di 3.183 euro. L’importo totale del credito è pari a 12.037,79 euro e include il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. Al termine del piano, l’importo totale dovuto dal consumatore sarà di 14.612,78 euro.

La Fiat Grande Panda Benzina Turbo 100 POP si rivolge a chi cerca una vettura concreta ma non anonima. Il motore turbo da 100 CV promette una guida brillante nel traffico cittadino e una buona versatilità anche fuori città. A questo si aggiunge uno stile squadrato e muscoloso, che richiama la tradizione Panda ma la proietta in una dimensione più contemporanea.

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La promozione è soggetta a condizioni, disponibilità dei fondi e approvazione del finanziamento. Prima dell’acquisto, è quindi consigliabile verificare dettagli e disponibilità presso i concessionari aderenti.