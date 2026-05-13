Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: piattaforma, motori e design, ora la verità è vicina

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno tra le novità più importanti di Stellantis per i prossimi anni. Il loro debutto inizialmente previsto nel 2025 e nel 2026 è stato posticipato al 2028. Tra pochi giorni su queste due attese vetture dovremmo avere le idee più chiare. Infatti il prossimo 21 maggio il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano strategico del gruppo automobilistico. In quella data è probabile che saranno finalmente anticipate alcune delle novità che caratterizzeranno i vari brand tra cui appunto anche Alfa Romeo.

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Ecco cosa potrebbe emergere nei prossimi giorni a proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio

Questo significa che a proposito delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio potrebbero finalmente essere confermati alcuni dettagli che per il momento non sono ancora del tutto chiari. Ci riferiamo ad esempio alla conferma della piattaforma su cui saranno prodotti.

Se per molti anni era sembrato certo che sarebbero state prodotte su STLA Large, più di recente si era parlato anche di un clamoroso ritorno alla piattaforma Giorgio EVO. Questa ipotesi al momento sembra però essere poco probabile e pare nuovamente essere tornata in auge la STLA Large.

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Altra questione riguarda la gamma dei motori che come sappiamo inizialmente doveva essere composta da soli motori elettrici. Come anticipato dal CEO di Alfa Romeo Santo Ficili le cose non andranno così.

Si è deciso infatti di prevedere una gamma di motori multienergia per le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio con la presenza di motori ibridi e forse anche di qualche termico puro. Le versioni Quadrifoglio si dice infatti che arriveranno in una duplice variante: elettrica al 100 per cento e termica forse con lo stesso motore V6 attuale ma aggiornato.

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Si spera inoltre che possa essere fatta chiarezza sulle presunte modifiche ai progetti iniziali con un design che potrebbe essere stato ritoccato rispetto a quanto visto in un primo momento nei prototipi della nuova Alfa Romeo Stelvio. Si vocifera che la nuova dirigenza abbia preteso uno stile più vicino alla tradizione del biscione e maggiormente distinguibile rispetto al resto della gamma di Stellantis.

Infine speriamo che il 21 maggio o comunque nei giorni seguenti possa essere finalmente fatta chiarezza sui tempi di debutto delle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Vogliamo in particolare comprendere quando esattamente debutteranno e in quale ordine, quando partirà la produzione e quando presumibilmente le due vetture saranno messe in commercio con l’apertura degli ordini.