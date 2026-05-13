Jeep Avenger 4xe Hybrid Stone debutta in serie limitata in Giappone

Jeep prova a dare ancora più carattere alla Avenger in Giappone con una nuova serie limitata pensata per chi cerca un SUV compatto, ma non vuole passare inosservato. Stellantis Japan porterà nelle concessionarie autorizzate la Jeep Avenger 4xe Hybrid Stone a partire dall’8 maggio, con una produzione limitata a soli 150 esemplari. Il prezzo consigliato è di 5.040.000 yen, tasse incluse.

Advertisement

Jeep Avenger 4xe Hybrid Stone arriva in Giappone in edizione limitata a 150 unità

Questa versione speciale parte dalla Jeep Avenger 4xe Hybrid, il primo modello mild hybrid a trazione integrale del marchio, arrivato sul mercato giapponese a marzo. Una vettura che, fin dal lancio, ha saputo attirare l’attenzione perché mette insieme tre elementi molto apprezzati: dimensioni compatte, consumi più efficienti e quella capacità di affrontare anche percorsi difficili che resta parte fondamentale del DNA Jeep.

Il sistema 4xe Hybrid gestisce separatamente le ruote anteriori e posteriori grazie al supporto dei motori elettrici e, in alcune situazioni, permette anche di viaggiare in modalità completamente elettrica. A rendere il comportamento su strada più maturo contribuisce anche la sospensione posteriore multilink, sviluppata appositamente per questa versione. Il risultato è un SUV pensato non solo per l’off-road leggero, ma anche per offrire comfort, stabilità e sicurezza nella guida quotidiana.

Advertisement

A distinguere davvero la Jeep Avenger 4xe Hybrid Stone, però, è il look. La carrozzeria nella tinta esclusiva Stone, un beige sobrio ma elegante, si abbina al tetto nero e ai cerchi scuri, creando un contrasto moderno e grintoso. È una combinazione che funziona bene sia in città sia fuori porta, dando alla piccola Jeep un’immagine più ricercata e personale.