Jeep e Marvel si uniscono per celebrare 85 anni di libertà e avventura con la nuova campagna per Wrangler America250

Mentre Jeep celebra 25 anni consecutivi come ” il marchio più patriottico d’America “, il leggendario marchio di avventura fuoristrada e Marvel annunciano oggi una vasta campagna di marketing che unisce due icone americane: la Jeep Wrangler e Captain America. Entrambi nati nel 1941 e plasmati da un’eredità condivisa di coraggio, avventura, libertà e servizio, il marchio Jeep e Marvel uniscono narrazione e intrattenimento per creare una collaborazione unica che celebra i loro 85 anni di storia.

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La campagna prende il via con la presentazione della Jeep Wrangler America250 edition del 2026

“Mentre la nazione celebra il suo 250° anniversario e Jeep celebra 25 anni consecutivi come il marchio più patriottico d’America, volevamo fare qualcosa di più significativo e distintamente Jeep che aggiungere semplicemente una bandiera americana”, ha dichiarato Olivier François, direttore marketing globale di Stellantis. “La Jeep Wrangler è da tempo considerata un simbolo intramontabile di libertà in tutto il mondo, e questo momento richiedeva un’espressione degna di tale eredità.

Abbiamo collaborato con Marvel per portare lo scudo di Capitan America, uno dei simboli più iconici della cultura pop, direttamente sul veicolo come copriruota della Jeep Wrangler A250. In questo modo, abbiamo ribaltato il modello tradizionale: invece del prodotto che ispira il marketing, è il marketing che ispira il prodotto.”

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“Questa collaborazione celebra due icone nate nella stessa epoca e radicate nella forza e nella determinazione”, ha affermato Holly Frank, Vicepresidente, partnership e promozioni di marketing globale di Disney. “Siamo entusiasti di lavorare con Jeep per celebrare questa eredità condivisa, guardando al contempo al futuro e a una nuova epica era di narrazione con ‘Avengers: Doomsday’ in uscita entro la fine dell’anno.”

“Mentre ci prepariamo a celebrare il 250° anniversario dell’America, la nostra partnership con il marchio Jeep riflette la nostra comune convinzione nel potere della libertà e nell’eterno richiamo all’avventura”, ha dichiarato Rosie Rios, presidente di America250. “Questi valori hanno plasmato la nostra nazione fin dai suoi albori e continuano a ispirarci mentre celebriamo questo traguardo storico e guardiamo al futuro.”

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La prima fase della collaborazione debutta il 12 maggio con il lancio del prodotto Twelve 4 Twelve della Jeep Wrangler America250 in edizione speciale, caratterizzata da elementi di design patriottici rossi, bianchi e blu e da un copriruota in edizione limitata con lo scudo di Capitan America, posizionando uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop direttamente sul veicolo da tempo considerato il SUV originale e un simbolo duraturo di libertà in tutto il mondo.

Il video ” Origin Story” di 50 secondi, che unisce animazione e un’estetica da fumetto, supporta l’edizione speciale Wrangler A250 sui canali social e viene lanciato oggi. La Jeep Willys dell’epoca della Seconda Guerra Mondiale veniva paracadutata direttamente sui campi di battaglia, fornendo una mobilità fondamentale che aiutò i soldati americani a ottenere la vittoria sul campo.

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Nell’ambito delle celebrazioni di America250, Jeep e Marvel Comics Group hanno collaborato alla realizzazione di una copertina originale, illustrata e in edizione limitata per una ristampa del fumetto. L’esclusiva copertina, con Captain America e la Jeep Wrangler A250 in edizione speciale, che include il copriruota con lo scudo di Captain America, sarà inclusa con l’acquisto della Jeep Wrangler America250 in edizione speciale del 2026.

La collaborazione si estende oltre il prodotto, abbracciando iniziative creative e di contenuto, e prende il via con “The Original Superheroes”. La campagna ridefinisce il concetto di eroismo mettendo in luce i veri veterani militari statunitensi, gli uomini e le donne reali le cui missioni sono state supportate dai veicoli Jeep in prima linea, rafforzando l’idea che l’eroismo non sia finzione, ma si forgi attraverso il servizio, l’altruismo e il coraggio.

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“The Original Superheroes” sarà il fulcro della campagna estiva Jeep, che verrà lanciata nelle prossime settimane. “Origin Story” e “The Original Superheroes”, entrambi diretti da Anthony Leonardi III, sono prodotti in collaborazione con l’agenzia pubblicitaria Highdive, con sede a Chicago. Il marchio Jeep è un partner automobilistico esclusivo di America250, l’organizzazione bipartisan incaricata dal Congresso di guidare la commemorazione della firma della Dichiarazione di Indipendenza.