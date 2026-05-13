Jeep Wrangler America250, l’icona americana si veste di patriottismo per celebrare 250 anni di libertà

Poche auto raccontano l’America come la Jeep Wrangler. Nata da un’eredità militare e diventata nel tempo simbolo di libertà, avventura e robustezza, la fuoristrada più iconica del marchio torna protagonista con una serie speciale dal forte valore celebrativo: la nuova Jeep Wrangler America250 edition.

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Jeep Wrangler America250 celebra la grinta, la libertà e la tradizione Trail Rated americane con un audace design rosso, bianco e blu

Questa versione nasce per rendere omaggio al 250° anniversario della libertà degli Stati Uniti e rappresenta la settima edizione della campagna Twelve 4 Twelve Wrangler. Jeep punta così a unire storia, stile patriottico e autentiche capacità off-road in un modello pensato per parlare direttamente agli appassionati del marchio.

“La Jeep Wrangler America250 è costruita secondo lo stile Jeep, radicata nell’eredità Willys, progettata per prestazioni reali e fiera della libertà che il marchio Jeep rappresenta”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del brand Jeep. Una frase che riassume bene il senso dell’operazione: celebrare il passato, ma con una Wrangler pronta ancora oggi a sporcarsi le gomme sui sentieri.

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La carrozzeria bianco brillante è abbinata allo stemma America250 sul parafango, mentre la capote Jean Blue e i cerchi Steel Oxide da 17 pollici creano un contrasto ispirato al denim e alle radici più utilitarie del modello. Non mancano pneumatici BFGoodrich All-Terrain da 33 pollici, protezioni laterali in acciaio e ganci di traino rossi, dettagli che uniscono estetica e funzionalità.

Il tributo patriottico continua nell’abitacolo, con sedili in tessuto Jean Blue, cuciture tricolore, cinture e cinghie rosse, tappetini Mopar e dettagli dedicati America250. A rendere il progetto ancora più scenografico c’è anche la collaborazione con Marvel: la Wrangler America250 potrà contare su un copriruota con lo scudo di Capitan America e su un fumetto esclusivo in edizione limitata.

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La Jeep Wrangler America250 arriverà nelle concessionarie statunitensi quest’estate. Il prezzo partirà da 2.095 dollari in più rispetto a un modello con equipaggiamento simile. Una serie speciale che non vuole solo essere vista, ma raccontare un pezzo d’America.