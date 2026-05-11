Jeep celebra 25 anni consecutivi come il marchio più patriottico d’America

Jeep conferma il proprio primato tra i marchi più patriottici d’America. Per il 25° anno consecutivo, il brand è stato indicato dai consumatori statunitensi come quello che meglio rappresenta il valore del patriottismo, secondo il sondaggio “Most Patriotic Brands” condotto da Brand Keys per il 2026.

Advertisement

Jeep è stato nominato il marchio più patriottico d’America nell’indagine annuale di Brand Keys

Il risultato arriva in un anno simbolico per Jeep, marchio nato durante la Seconda Guerra Mondiale e da 85 anni associato a libertà, avventura e capacità off-road. Nell’indagine, Jeep si è distinta tra 1.200 brand analizzati, confermando un legame particolarmente forte con l’immaginario americano e con valori come indipendenza, orgoglio nazionale e spirito di esplorazione.

Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep, ha sottolineato come il riconoscimento rifletta un sentimento condiviso da generazioni di proprietari. Secondo Broderdorf, guidare una Jeep significa provare un senso di orgoglio riconoscibile, alimentato da una tradizione che continua a vivere in ogni modello prodotto. Il manager ha inoltre evidenziato il valore di un premio ottenuto in un contesto competitivo che comprende numerose categorie e alcuni tra i marchi più noti degli Stati Uniti.

Advertisement

Anche Robert Passikoff, presidente e fondatore di Brand Keys, ha definito il risultato un caso eccezionale nel panorama del marketing moderno. A suo giudizio, mantenere per un quarto di secolo una risonanza emotiva così forte attorno a un valore nazionale rappresenta un traguardo raro, soprattutto perché il concetto di patriottismo cambia nel tempo e assume significati diversi per ogni generazione.

La classifica completa dei 100 marchi più patriottici sarà diffusa il 18 maggio 2026. Per l’edizione 2026, Brand Keys ha intervistato oltre 9.720 consumatori tra i 18 e i 65 anni, con un campione bilanciato per genere e orientamento politico, valutando 1.200 marchi in 120 categorie B2C e B2B.