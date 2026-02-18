Jeep: i proprietari dei modelli ibridi 4xe a cui era stato chiesto di non caricare le proprie auto fanno causa a Stellantis

Per anni la Jeep Wrangler 4xe è stata la plug-in hybrid più venduta negli Stati Uniti, un risultato che aveva spinto il marchio ad ampliare l’offerta elettrificata con la Jeep Grand Cherokee 4xe. Il successo iniziale sembrava consolidare la strategia ibrida di Jeep, ma una serie di richiami e un progressivo raffreddamento dell’interesse da parte dei consumatori hanno cambiato lo scenario. Il mese scorso la produzione di entrambi i modelli è stata sospesa, segnando una battuta d’arresto inattesa.

Jeep: al centro della controversia c’è il pacco batterie ad alto voltaggio da 17 kWh, fornito da Samsung

La situazione si è ulteriormente complicata con una class action presentata contro FCA US presso un tribunale federale dello Utah. L’accusa riguarda la sicurezza delle batterie installate sui modelli 4xe, definite “pericolose” dai ricorrenti.

Al centro della controversia c’è il pacco batterie ad alto voltaggio da 17 kWh, fornito da Samsung, che secondo l’azione legale presenterebbe difetti strutturali interni potenzialmente in grado di provocare surriscaldamenti e fenomeni di fuga termica. Alcuni incendi sarebbero già stati attribuiti a questo problema. I querelanti parlano di possibili danni al separatore interno delle celle e sostengono che l’azienda non avrebbe adottato misure adeguate per risolvere definitivamente la questione.

La class action contesta anche i precedenti richiami annunciati da Jeep, sostenendo che non siano riusciti a risolvere il difetto. I querelanti sono inoltre contrariati dal fatto che Jeep abbia intimato loro di non ricaricare i veicoli a causa del rischio di incendio e di parcheggiarli lontano da strutture in attesa di riparazione, secondo quanto riportato nella causa. “FCA continua a sostenere di non essere a conoscenza della causa principale del difetto della batteria HV, fatta eccezione per vaghe dichiarazioni riguardanti il ​​danno al separatore”, si legge nella causa. “FCA ha nuovamente ammesso che il precedente rimedio offerto nel richiamo del 2024 si è rivelato inefficace e non è riuscito a risolvere il difetto presente nelle batterie HV dei veicoli di questa classe”.

Secondo quanto riportato nell’azione legale, dal 2023 FCA US avrebbe tentato in due occasioni di intervenire sui veicoli coinvolti, senza però eliminare in modo definitivo il presunto difetto. I ricorrenti sostengono che le riparazioni effettuate non abbiano risolto la criticità legata al sistema batterie.

La causa accusa inoltre l’azienda di aver posticipato il richiamo dei modelli Jeep 4xe del 2024 per contenere i costi, pur essendo consapevole dei potenziali rischi connessi agli accumulatori. Negli ultimi mesi del 2025 sarebbero stati avviati almeno tre richiami che hanno interessato Jeep Wrangler 4xe e Jeep Grand Cherokee 4xe, non solo per problematiche alle batterie ma anche, a novembre, per possibili contaminazioni da sabbia nei motori 2.0 turbo a quattro cilindri, derivanti dal processo di fusione.