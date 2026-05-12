Fiat: ad aprile 2026 si conferma leader di mercato in Brasile

Fiat consolida la propria leadership nel mercato automobilistico brasiliano, confermandosi ad aprile il marchio più venduto nel Paese. Un risultato che assume un valore particolare nel 2026, anno in cui la casa torinese celebra i 50 anni di presenza in Brasile e continua a rafforzare un percorso di crescita costruito su una gamma ampia, competitiva e ben radicata nelle esigenze della clientela locale.

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Anche ad aprile Fiat si conferma il marchio automobilistico più venduto nel Paese

Nel mese di aprile Fiat ha immatricolato 45.627 unità, chiudendo davanti a tutti i concorrenti con un margine di circa 6.400 veicoli rispetto al secondo marchio classificato. Il dato conferma una posizione di riferimento che prosegue ormai da cinque anni consecutivi e che si riflette non solo nei volumi complessivi, ma anche nelle performance dei singoli modelli.

A trainare i risultati del marchio è ancora una volta la Fiat Strada, leader assoluta del mercato brasiliano con 14.905 unità vendute nel mese. Il pick-up compatto ha staccato il secondo modello più venduto di oltre 6.500 unità, con un vantaggio del 43,8%.

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Accanto alla Strada, Fiat ha piazzato un altro modello nelle prime tre posizioni della classifica nazionale. Argo ha infatti chiuso aprile al terzo posto assoluto con 7.991 immatricolazioni, confermando il peso del marchio anche nel segmento delle vetture compatte. Insieme alla Mobi, la Argo ha contribuito al dominio Fiat tra le berline e hatchback: i due modelli hanno totalizzato 13.355 unità nel mese, raggiungendo una quota di mercato del 23,9%.

Il buon andamento del marchio non si limita però ai modelli più venduti. Anche Fiat Toro ha confermato il proprio ruolo di riferimento nel segmento C-pickup, chiudendo aprile in testa alla categoria con 4.169 unità immatricolate e una quota di mercato del 46,4%. Un risultato che rafforza la presenza Fiat in un comparto strategico, dove il marchio riesce a presidiare sia l’area dei pick-up compatti sia quella dei modelli di taglia superiore.

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Nel settore dei veicoli commerciali, Fiat continua a distinguersi grazie al Fiorino. Il modello si è confermato leader tra i B-Van con 2.096 unità immatricolate e una quota di mercato del 74,2%, confermando la sua rilevanza per professionisti, flotte e piccole imprese. Anche in questo caso, la capacità del marchio di proporre soluzioni mirate per utilizzi differenti si traduce in risultati commerciali molto solidi.

Federico Battaglia, responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America, ha sottolineato il valore di questi risultati, ricordando come Fiat sia da cinque anni il marchio automobilistico più venduto in Brasile. Secondo Battaglia, il successo è frutto di una combinazione costante di innovazione, tecnologia, fiducia dei consumatori e presenza strategica nei segmenti in cui il marchio opera. L’obiettivo dichiarato resta quello di continuare a offrire un portafoglio sempre più competitivo e allineato alle esigenze del mercato.

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Anche il bilancio da inizio anno conferma la solidità della posizione Fiat. Nei primi quattro mesi del 2026, il marchio ha totalizzato 172.238 immatricolazioni, pari a una quota di mercato del 20,6%. Il vantaggio sul secondo classificato è di 35.436 unità, un margine che testimonia la continuità delle prestazioni commerciali e la forza della rete di prodotto.

Nel cumulato annuale, la Strada resta protagonista con 53.342 unità vendute, costruendo un vantaggio di oltre 20.000 veicoli sul modello al secondo posto. L’Argo occupa la quarta posizione nella classifica generale con 27.926 unità, mentre la Mobi si piazza al nono posto con 22.692 immatricolazioni.

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Fiat guida inoltre i principali segmenti in cui è presente, confermandosi leader nei Pickup Truck con 72.506 unità, negli Hatchback con 50.634 unità e nei Van con 9.850 immatricolazioni. Una leadership trasversale che rafforza il ruolo del marchio nel mercato brasiliano e conferma la centralità del Paese nella strategia sudamericana di Fiat.