Citroën Racing conquista il podio e raccoglie punti preziosi nel doppio appuntamento di Berlino

Il doppio appuntamento di Berlino del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E ha regalato un fine settimana intenso al team Citroën Racing Formula E, tra strategie complesse, gestione dell’energia e risultati importanti per la classifica. Sul circuito di Tempelhof, lungo 2,374 km, la squadra ha mostrato segnali concreti di crescita, soprattutto grazie al podio conquistato da Nick Cassidy nella prima gara.

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Un’ottima prestazione complessiva ha permesso al team Citroën Racing Formula E di conquistare un totale di 22 punti a Berlino

Il tracciato tedesco, noto per l’asfalto abrasivo e per gare spesso imprevedibili, ha richiesto grande attenzione nella gestione di pneumatici ed energia. In questo contesto Cassidy è stato protagonista di una prestazione molto solida. Partito quinto, il neozelandese è riuscito a risalire fino al secondo posto nella gara del sabato, nonostante alcuni problemi fisici alla parte bassa della schiena.

La sua prova è stata costruita con lucidità: uso del Pit Boost al 21° giro e attivazione dell’Attack Mode al 29°, così da sfruttare la massima potenza nel finale. Un risultato che ha riportato Citroën sul podio e ha permesso a Cassidy di salire al quinto posto nel campionato piloti.

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Più complicata la prima gara di Jean-Éric Vergne, penalizzato da problemi alle gomme in qualifica. Partito 16°, il francese ha chiuso 14°. Nella seconda gara, però, il team ha confermato i progressi in qualifica: entrambe le vetture sono entrate nella top five, con Cassidy terzo e Vergne quinto in griglia. La corsa non ha premiato del tutto il potenziale mostrato. Cassidy è stato coinvolto in una collisione all’ottavo giro e si è ritirato nel finale, mentre Vergne ha chiuso ottavo, portando a casa quattro punti preziosi.

Il team principal Cyril Blais ha parlato di un weekend complessivamente positivo, sottolineando il podio, la competitività in qualifica e i 22 punti raccolti. Anche Cassidy ha evidenziato il passo avanti della squadra, definendo la prima gara una delle sue migliori prestazioni in Formula E. Per Citroën Racing Formula E, Berlino lascia quindi segnali incoraggianti: il ritmo c’è, il podio è arrivato e la direzione sembra quella giusta.