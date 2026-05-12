Fiat Professional farà il suo debutto al Japan Truck Show 2026

Stellantis Japan porterà per la prima volta Fiat Professional al Japan Truck Show 2026, in programma dal 14 al 16 maggio al Pacifico Yokohama, nella città di Yokohama. Una prima presenza che rappresenta un passaggio importante per il marchio di veicoli commerciali di FIAT, pronto a presentarsi al pubblico giapponese con una proposta costruita attorno a praticità, versatilità e design italiano.

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Fiat Professional esporrà per la prima volta i suoi modelli al “Japan Truck Show 2026”

Fiat Professional è già un punto di riferimento per molti professionisti, grazie a una gamma pensata per accompagnare il lavoro quotidiano in modo efficiente e flessibile. I suoi veicoli nascono per rispondere a esigenze molto diverse: dalla logistica ai servizi, dall’artigianato alle attività mobili, fino agli utilizzi legati al tempo libero.

Al centro della partecipazione al Japan Truck Show ci saranno due modelli: Ducato e Scudo. Il primo è il grande furgone della gamma, conosciuto per la sua capacità di adattarsi a configurazioni differenti. Il secondo sarà invece presentato per la prima volta in Giappone e arriverà sul mercato locale nel 2027.

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Il Ducato sarà uno dei protagonisti dello stand. Grazie agli interni ampi e alle numerose possibilità di personalizzazione, può essere trasformato in camper, mezzo da lavoro, veicolo per il trasporto, unità per eventi o soluzione per la vendita mobile. È un modello che va oltre l’idea tradizionale di furgone, perché può diventare uno strumento su misura per attività professionali e progetti personali.

Lo Scudo porta invece una proposta diversa, più compatta e adatta anche ai contesti urbani. È pensato per unire facilità di guida e capacità di carico, due aspetti fondamentali per chi usa il veicolo ogni giorno in città o in percorsi misti. La sua flessibilità lo rende adatto a professionisti e aziende che cercano un mezzo pratico, ma non eccessivo nelle dimensioni.

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Il Japan Truck Show è una delle principali vetrine giapponesi dedicate alla mobilità commerciale. Riunisce operatori, aziende e professionisti del settore, offrendo un quadro ampio sulle soluzioni per trasporto, logistica, allestimenti e servizi. Per Fiat Professional sarà quindi un’occasione concreta per mostrare il valore dei veicoli commerciali leggeri sviluppati in Europa.

Nello spazio espositivo, i visitatori potranno vedere da vicino i modelli, valutarne proporzioni e capacità di carico, e conoscere meglio il messaggio del marchio attraverso contenuti video dedicati. Una presenza pensata non solo per esporre veicoli, ma per raccontare come Ducato e Scudo possano rispondere a modi diversi di lavorare, muoversi e vivere la mobilità professionale.