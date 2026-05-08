Chrysler, il marchio dato per spacciato prepara il rilancio: “Siamo vivi e pronti ai prossimi 100 anni”

Per anni Chrysler è sembrata scivolare lentamente verso l’irrilevanza. Un marchio storico dell’industria automobilistica americana, un tempo capace di proporre berline, cabriolet, SUV, modelli iconici come PT Cruiser e persino sportive come la Crossfire, oggi si ritrova con una gamma ridotta a un solo protagonista: il minivan Pacifica. Una situazione che ha alimentato i timori di un destino simile a quello di altri nomi scomparsi dell’automotive di Detroit, come Plymouth, Oldsmobile e Mercury.

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Dopo anni di incertezze e una gamma ridotta alla sola Pacifica, Chrysler prova a rassicurare concessionari e appassionati

Eppure, secondo Matt McAlear, nuovo CEO di Chrysler, il futuro del brand non è affatto compromesso. Al contrario, il manager assicura che il marchio è “vivo e vegeto” e che avrà un ruolo importante nel piano strategico di Stellantis, che sarà illustrato il 21 maggio ad Auburn Hills dall’amministratore delegato Antonio Filosa.

Un primo segnale concreto è arrivato con la Chrysler Pacifica 2027, presentata al Salone dell’Auto di New York. Il minivan è stato aggiornato con un nuovo frontale, dotazioni di sicurezza migliorate e diversi ritocchi, rappresentando il primo annuncio di prodotto significativo del marchio dopo anni di silenzio. Dal 2027, inoltre, tutte le versioni delle monovolume Chrysler adotteranno il nome Pacifica, mandando in pensione la denominazione Voyager.

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Resta però il nodo principale: Chrysler ha urgente bisogno di nuovi modelli. Dopo l’uscita di scena delle berline 200 e 300, il marchio non ha più avuto una vera alternativa alla Pacifica. In passato si era parlato di un futuro completamente elettrico entro il 2028, con concept come Airflow e Halcyon, ma quei piani sembrano oggi meno definiti.

I concessionari chiedono soprattutto veicoli accessibili: SUV compatti o modelli d’ingresso con prezzi tra 20.000 e 30.000 dollari, capaci di riportare clienti nei saloni. McAlear ha confermato che l’accessibilità sarà centrale nel futuro di Chrysler e degli altri marchi Stellantis.

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Anche Frank B. Rhodes Jr., pronipote del fondatore Walter P. Chrysler, guarda con maggiore fiducia alla nuova fase. Per lui il marchio deve tornare a incarnare un’idea semplice ma potente: qualità, funzionalità e “lusso per la classe operaia”.