Fiat cresce del 31% ad aprile 2026 in Austria

FIAT continua a crescere in Austria e lo fa con numeri che raccontano un momento particolarmente positivo per il marchio. Ad aprile, infatti, la Casa italiana ha registrato 593 nuove immatricolazioni sul mercato austriaco, considerando sia le autovetture sia i veicoli commerciali leggeri. Il dato rappresenta un aumento del 31% rispetto allo stesso mese dello scorso anno e conferma il buon andamento già osservato nei mesi precedenti.

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Continua la crescita in Austria per Fiat

A trainare questo risultato è stato soprattutto il comparto delle autovetture, dove FIAT ha ottenuto una performance molto brillante. Nel mese di aprile sono state immatricolate 346 auto, con una crescita dell’86% rispetto ad aprile dell’anno precedente. Un risultato importante, che mostra come l’offerta del marchio stia incontrando sempre più l’interesse degli automobilisti austriaci.

Questi numeri non sono soltanto un segnale positivo sul breve periodo, ma indicano anche un rafforzamento progressivo della presenza di FIAT in Austria. Il marchio sembra infatti beneficiare di una strategia commerciale efficace, capace di valorizzare sia la gamma passeggeri sia quella dedicata ai professionisti.

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A confermare il clima di fiducia è stato Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria, che ha sottolineato come aprile abbia permesso al marchio di proseguire lungo una traiettoria di successo. Dall’inizio dell’anno, la casa torinese ha incrementato le vendite complessive del 119%, arrivando a 1.642 veicoli venduti e immatricolati.

Un contributo importante arriverà anche dal recente ordine di Austrian Post AG, che ha scelto oltre 600 veicoli commerciali completamente elettrici FIAT. Un accordo di grande valore, che rafforza la posizione del marchio nel settore dei veicoli commerciali e conferma il ruolo sempre più centrale della mobilità elettrica per le aziende.